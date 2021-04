Foreo: viso pulito per un incarnato colorito

La detersione del viso è un’azione fondamentale per il benessere della pelle e andrebbe fatta almeno due volte al giorno, al mattino appena svegli e alla sera, per eliminare le tracce di make up e le tossine che durante tutta la giornata si depositano sulla pelle.

Mentre al mattino è quasi un gesto automatico, alla sera spesso capita che siamo stanchi e la voglia di struccarsi e detergere il volto passa in secondo piano! Con LUNA 3 di FOREO tutto diventa più facile, in pochi secondi puoi ottenere una detersione perfetta, come alla SPA!

Con LUNA 3 ottieni una detersione profonda grazie alle 8000 pulsazioni T-SonicTM al minuto che rimuoveranno dai pori sporco, sebo, residui di trucco e pelle morta. Con 16 diverse intensità, LUNA 3 permette la regolazione individuale delle pulsazioni. Personalizza la tua routine di detersione per adattarla alle tue esigenze. Usalo ogni giorno e noterai subito la differenza sulla pelle che sarà più sana e fresca, come appena uscita da un salone di bellezza!

LUNA 3 è la grande innovazione che completa e migliora la tua skincare. Elimina impurità e germi grazie a pulsazioni T-SonicTM potenziate, a prescindere da quale dei 16 livelli di intensità tu scelga. Il design ulteriormente migliorato di LUNA 3 presenta setole di silicone molto più lunghe e morbide. E le sorprese non finiscono qui: collega LUNA 3 all’app di FOREO per accedere a quattro trattamenti massaggianti preimpostati che conferiranno una lucentezza unica alla tua pelle.