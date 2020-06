Formula E 2021: Nissan e.dams ai nastri di partenza

Nissan, per il terzo anno consecutivo, conferma la propria presenza campionato ABB FIA Formula E World Championship. La competizione (composta da 14 gare), inizierà il prossimo gennaio a Santiago e farà tappa in 12 città di tutto il mondo, per concludersi in una doppia sfida a Londra nel mese di luglio (24-25).

Per Nissan, la Formula E è senza dubbio la competizione ideale per dimostrare i traguardi raggiunti, la potenza e le performance della tecnologia a zero emissioni dei veicoli elettrici. e per porre l’accento sulla strategia Nissan Intelligent Mobility, che ridisegna il modo in cui i veicoli sono guidati e integrati nella società.

“Siamo felici di proseguire con la nostra partecipazione alla Formula E per la terza stagione” ha dichiarato Tommaso Volpe, Nissan Global Motorsport Director. “L’elettrificazione non è solo un pilastro della nostra strategia Nissan Intelligent Mobility, ma fa parte del nostro DNA. In nessun’altra competizione si realizza questo passaggio di conoscenze tecnologiche, di esperienza e apprendimento tra le auto da strada e le auto da corsa”.

Dopo l’avvio a Santiago, la competizione si sposterà a Città del Messico, Arabia Saudita e Cina, prima di arrivare in Europa con la prima tappa a Roma, seguita dalle gare di Parigi e Monaco. Successivamente la serie sarà a Seoul in Corea del Sud, per la prima volta, Berlino e New York fino alle due gare finali di Londra.