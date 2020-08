Formula E: Nissan e.dams torna in pista a Berlino

Destinazione Berlino per Nissan e.dams. Il marchio giapponese arriverà questa settimana nella capitale Tedesca dove si disputeranno le gare conclusive che decreteranno i vincitori dell’ABB FIA Formula E Championship 2019/2020.

I sei appuntamenti, che si svolgeranno a porte chiuse presso il circuito di Tempelhof Airport, si concluderanno nell’arco di nove giorni, dal 5 al 13 agosto, e andranno a completare il calendario della sesta stagione della competizione.

Per Nissan e.dams, la posta in gioco è alta perchè sono 9 i punti di distacco dal terzo posto tra i costruttori: “Per il titolo costruttori, i giochi sono ancora aperti e dobbiamo raggiungere livelli di preparazione molto alti per affrontare questa sfida, davvero emozionante per team e piloti”, ha affermato Tommaso Volpe, Global Motorsports Director di Nissan.

Le corse di Berlino segneranno anche l’esordio del nuovo logo del brand Nissan ai box, sulle auto e sulle tute dei piloti del team Nissan e.dams. La presentazione del nuovo logo è avvenuta lo scorso il 15 luglio in occasione della presentazione mondiale del nuovo Nissan Ariya, il crossover coupé 100% elettrico.