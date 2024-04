Forthing: un nuovo brand cinese sbarca in Italia

Il marchio automobilistico cinese di fascia medio alta, FORTHING, fa il suo ingresso ufficiale sul mercato italiano grazie a TC8 Srl, importatore e distributore ufficiale.

TC8 Srl è parte integrante del Gruppo FTH Spa, con una consolidata presenza di oltre 25 anni nel settore della distribuzione di autoveicoli in Italia. La sua attività principale consiste nell’importazione e distribuzione di prodotti OEM sia in Italia che in altri mercati, in collaborazione con una rete di partner affidabili.

L’obiettivo primario dell’azienda è quello di identificare e proporre sul mercato i migliori prodotti a prezzi competitivi, garantendo contemporaneamente servizi di alta qualità e soluzioni di distribuzione innovative. Queste ultime possono essere implementate attraverso le altre entità all’interno del Gruppo Holding, ampliando così le possibilità di offerta e di servizio per i clienti.

Inizialmente saranno commercializzate due piattaforme di prodotto:

– la piattaforma T5 per i modelli crossover/SUV di medie dimensioni del segmento C, da cui prende il nome il prodotto di punta. La gamma T5 dispone di tutte le tipologie di powertrain: benzina, dual fuel GPL, full hybrid HEV e full electric EV;

– la piattaforma U-Tour, che contraddistingue i veicoli MPV di dimensioni più generose, sarà disponibile in configurazione a 5 e 7 posti, sempre con un’ampia scelta di powertrain: inizialmente con le versioni termiche a benzina e dual fuel, e nella seconda parte dell’anno anche con la motorizzazione full hybrid HEV. Per questo modello sarà realizzata anche una versione “autocarro” N1 omologata 5 posti.

I modelli Forthing si distinguono per il design moderno, la tecnologia progettuale, i materiali e le finiture di alta qualità, l’equipaggiamento completo ed un rapporto qualità/prezzo altamente competitivo. TC8 garantirà una puntuale gestione dell’assistenza, disponibilità dei ricambi, formazione dei tecnici, fattori chiave in grado di fare la differenza.

I veicoli Forthing saranno distribuiti attraverso una rete capillare di concessionari, selezionati secondo degli standard molto elevati ed in grado di rappresentare un marchio così importante. Ulteriori dettagli su Forthing, TC8 Srl e sulla gamma prodotto, saranno comunicati prossimamente.