Fortnite: One plus ed Epic Games insieme per un’esperienza di gioco senza precedenti

OnePlus annuncia una partnership con Epic Games, dedicata ai fan di Fortnite per creare una user experience da mobile senza precedenti per i possessori dei propri device. Con il rollout attualmente in corso, la OnePlus 8 series è la prima linea di smartphone che offre Fortnite a 90FPS sull’Unreal Engine, ottenendo così il frame rate più veloce che sia mai stato disponibile per Fortnite su smartphone.

La collaborazione è stata guidata dal desiderio di Epic Games e OnePlus di portare Fortnite a un livello superiore su Android. L’impresa di portare a 90FPS l’esperienza di Fortnite su OnePlus 8 ha richiesto mesi di sviluppo. Per il kick off del lancio in India, gli utenti OnePlus (OnePlus 6 e successivi) sono ora in grado di scaricare Fortnite tramite “One-touch” una funzione che rende facile l’installazione dell’App di Epic Games esclusivamente attraverso l’applicazione “Game Space”

“OnePlus ed Epic Games hanno creato una delle migliori esperienze di Fortnite su mobile. La OnePlus 8 series offre un’esperienza di gioco fluida, ad altissimo frame-rate – difficile da raggiungere anche dall’attuale generazione di console di gioco – ha dichiarato Pete Lau, Fondatore e CEO di OnePlus. “OnePlus crea i migliori dispositivi per il mobile gaming, grazie al nostro display leader di settore, prestazioni rapide e una user experience progettata pensando ai consumatori che si aspettano altissime performance.”