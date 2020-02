Francesca Michielin, disponibile da oggi Gange feat. Shiva

Ieri sera Francesca Michielin ha infiammato il Rocket di Milano con il primo dei suoi tre set live, durante il quale è stato presentato in anteprima il brano GANGE feat. Shiva, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Un Vintage Electro Set tutto da ballare in cui Francesca è stata accompagnata dal deejay, producer e polistrumentista Bruno Bellissimo al basso.

Completamente nuovi gli arrangiamenti di alcuni dei suoi successi più grandi ai quali ha dato una nuova veste inaspettata e potente con drum pad e sinths. Il prossimo appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, che anticiperà l’uscita dell’album FEAT (Sony Music) prevista per venerdì 13 marzo, sarà giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 22:00 al Serraglio di Milano.

Nel club milanese Francesca presenterà un Urban Orchestral Set in cui sarà possibile, per la prima volta, ascoltare dal vivo il brano RISERVA NATURALE feat. Coma_Cose, prima della release digitale che avverrà a mezzanotte. Anche per questo set, le prevendite dei biglietti saranno disponibili solo online per sole 48 ore da venerdì 21 febbraio alle 14.00 a domenica 23 febbraio alle 14.00 sul sito di TicketOne.

Proseguono intanto le vendite per il grande evento live del 20 settembre 2020 al Carroponte di Milano.

