Francesca Michielin: il ritorno con “Fulmini Addosso” e il tour “L’estate dei Cani Sciolti”

Francesca Michielin, la talentuosa cantautrice italiana, è pronta a far risuonare la sua energia e la sua poliedricità sul palco della nuova edizione di XFactor. Ma prima di conquistare i telespettatori con la sua presenza magnetica e la sua voce unica, ci accoglie nell’estate con il suo nuovo singolo, “Fulmini Addosso”, in uscita venerdì 9 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano è già disponibile in presave e preadd, pronta a regalare agli ascoltatori un’esperienza musicale indimenticabile.

“Fulmini Addosso” è una fusione di sonorità elettroniche e un beat dalla sfumature dance-pop, che culminano in un ritornello coinvolgente. Questo brano racconta di un amore che, nonostante le difficoltà, trae la sua bellezza e ci invita a vivere liberamente e senza pensieri, proprio come l’estate stessa. Con un sound contemporaneamente rilassante e ballabile, “Fulmini Addosso” diventa la colonna sonora perfetta per un’estate all’insegna dell’amore, un amore esplosivo, incendiario e dolce, che ci avvolge attraverso i suoi fulmini.

Il singolo “Fulmini Addosso” è la colonna sonora principale del nuovo film italiano intitolato “L’Estate più Calda”, che sarà disponibile dal 6 luglio su Prime Video. Francesca Michielin, oltre ad essere una cantante straordinaria, si presta nuovamente al mondo delle colonne sonore, grazie al suo stile compositivo inconfondibile che accompagna un’intensa storia d’amore giovanile nella pellicola.

Dopo aver riscosso grande successo con il suo primo tour nei teatri, Francesca Michielin è pronta a tornare sui palchi di tutta Italia con il “summer tour” intitolato “L’estate dei Cani Sciolti”, prodotto da Vivo Concerti. Durante questo tour, la talentuosa artista si esibirà in diverse location, abbracciando sia le spiagge che le montagne italiane, portando la sua nuova musica e i suoi grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate nella scena musicale contemporanea italiana. I biglietti per “L’estate dei Cani Sciolti” sono disponibili sul sito di Vivo Concerti e presso i punti vendita autorizzati, e il calendario dei concerti è in continuo aggiornamento.