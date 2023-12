Francesca Michielin: “Solite Chiacchiere” è il nuovo singolo fuori venerdì 15 dicembre

La diciassettesima edizione di X Factor si è recentemente conclusa, con Francesca Michielin che ha svolto il ruolo di conduttrice per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, per la talentuosa cantautrice, è già giunto il momento di dedicarsi a nuova musica. Il suo ultimo singolo, “Solite Chiacchiere”, sarà rilasciato venerdì 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio, distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy ed è già disponibile in pre-save e pre-add.

Realizzato in collaborazione con il polistrumentista, autore e produttore romano Matteo Montalesi, conosciuto anche come Esseho, “Solite Chiacchiere” rappresenta un ritorno alle radici indie-pop di Francesca Michielin, da sempre il suo distintivo artistico.

“Solite Chiacchiere è una storia d’amore ma anche di autodeterminazione, un invito a reagire e ad alzare la testa. Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita.” – racconta Francesca Michielin.

La produzione di “Solite Chiacchiere” è stata curata da Esseho e Marta Venturini, una produttrice di spicco nel panorama pop e indipendente italiano, che hanno conferito al brano un tocco potente ed essenziale.

Francesca Michielin presenterà il nuovo singolo insieme ai suoi successi più amati in occasione del Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma.