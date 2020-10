Freddo invernale: come prendersi cura della nostra pelle

Dopo aver trascorso lunghe ore al sole durante i mesi estivi, la pelle ha bisogno di protezione per prepararsi al meglio ad affrontare le rigide condizioni meteorologiche autunnali e invernali. Il freddo, il vento e i drastici sbalzi di temperatura possono contribuire a renderla secca e screpolata. I cosmetici naturali e biologici sono l’alleato perfetto per fornire una protezione ottimale alla pelle anche nei mesi più freddi.

NATRUE, l’Associazione internazionale noprofit che tutela la cosmesi bio e naturale, spiega perché la nostra pelle tende a seccarsi nei mesi invernali e fornisce utili consigli per aiutare a mantenere il livello di idratazione ottimale.

Il contenuto d’acqua dell’epidermide, lo strato più esterno della pelle, di solito riflette i livelli di umidità intorno che nei mesi freddi è solitamente inferiore. Più bassa è la temperatura, minori sono i livelli di umidità, ecco perché la nostra pelle si asciuga più velocemente quando fa freddo. Un altro fattore che contribuisce ad asciugare la pelle in inverno è il drastico cambio di temperatura tra esterno e interno (case riscaldate, uffici, centri commerciali, ecc.). Quando la pelle è secca, spesso diventa rossa, irritata o screpolata. Durante i mesi più freddi dell’anno, i cosmetici naturali e biologici possono davvero aiutare la pelle a trattenere il corretto livello di umidità, evitando che si secchi.

Il viso, le labbra e le mani sono le parti del corpo più esposte al freddo, quindi è particolarmente importante proteggere queste zone in autunno e in inverno. Le creme naturali per il viso e le mani sono utili per evitare arrossamenti e secchezza della pelle, mentre i balsami per le labbra aiutano a mantenerle idratate.

Molti ingredienti naturali e biologici possono essere estremamente efficaci per proteggere la pelle durante l’inverno. Ad esempio, per garantire l’idratazione ottimale, diversi cosmetici naturali includono burri e oli naturali nella loro composizione. Per le loro proprietà idratanti e nutrienti, i burri e gli oli mantengono l’epidermide idratata e protetta. Ad esempio, il burro di karité è famoso per le sue proprietà idratanti, che aiutano a proteggere da secchezza e arrossamenti. L’olio di argan e l’olio di jojoba hanno un’efficace azione idratante poiché penetrano facilmente. È dimostrato che l’olio di jojoba può creare uno strato protettivo che difende la pelle trattenendo l’umidità, analogamente al modo in cui fa il sebo della pelle umana.

Altri ingredienti naturali come l’aloe vera e la calendula sono spesso presenti nei cosmetici naturali e biologici perché proteggono la pelle dalla secchezza invernale. I balsami per le labbra che includono ingredienti come aloe vera, burro di karité e olio di cocco o di girasole possono essere particolarmente efficaci poiché la miscela di questi ingredienti contribuisce a idratare, riparare e ammorbidire le labbra screpolate.

Se la pelle del viso e del corpo è soggetta a secchezza, gli oli possono contribuire a mantenerla particolarmente idratata e nutrita. Tuttavia, per le pelli grasse è meglio optare per creme e lozioni con aloe vera o calendula, ingredienti che aiutano ad assorbire l’untuosità in eccesso.

La pelle ha bisogno di essere protetta dal sole anche in inverno. Il sole è più vicino alla terra durante i mesi invernali, il che significa che i suoi raggi sono più forti. Anche se la nostra pelle non è così esposta come nei mesi estivi, i raggi UVA filtrano attraverso le nuvole e il vetro delle finestre, quindi l’esposizione a questi raggi nocivi è elevata anche durante l’inverno. La protezione solare è un must tutto l’anno.