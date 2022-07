FS: un’area family su Frecciarossa 500, Intercity ed Eurocity di Trenitalia

Da venerdì 15 luglio, i passeggeri di Trenitalia hanno a disposizione la nuova area family a bordo dei treni Frecciarossa 500, Intercity ed Eurocity. Una carrozza rinnovata nel layout di tavolini e pareti insieme a giochi, gadget e fogli da colorare per i bambini.

La scelta di viaggiare in famiglia è anche conveniente su Frecce e Intercity: grazie all’offerta Bimbi Gratis, i ragazzi con meno di 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con uno sconto del 40%, oltre al raddoppio dei punti per chi è in possesso di una CartaFreccia. Il nuovo spazio dedicato ai più piccoli è disponibile nella carrozza 11 dei Frecciarossa 500, la vettura 3 degli Intercity – che ha al suo interno posti bici e macchine automatiche per snack e bevande – e la carrozza 7 degli Eurocity fra Italia e Svizzera.

L’attenzione per le famiglie e le loro esigenze è confermata anche dalla promozione sui treni regionali di Trenitalia. Infatti, per viaggi fino al 25 settembre, i ragazzi fino a 15 anni non compiuti, accompagnati da un adulto pagante, viaggiano gratis.

L’iniziativa dell’area family e della rinnovata attenzione verso questo target rientrano fra le attività del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, che mette insieme tutte le società di trasporto viaggiatori del Gruppo e di cui Trenitalia è capofila, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Il treno è inoltre diventato in questa estate il mezzo più conveniente e comodo, anche per le famiglie, per raggiungere luoghi di mare o montagna, borghi e città d’arte per qualche giorno di relax e svago.

Fonte: FS News.