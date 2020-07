FUJIFILM EF-60 e Wireless Commander EF-W1: più spazio alla creatività

FUJIFILM presenta un flash a slitta compatto ad alta potenza, EF-60, che supporta il controllo remoto via radio se combinato con il Wireless Commander EF-W1.

EF-60 è il primo flash a slitta di Fujifilm con controllo wireless radio che racchiude nel suo corpo compatto una potenza di uscita impressionante e molteplici funzioni. Il supporto al controllo wireless radio permette agli utenti di essere più creativi in una vasta gamma di situazioni.

EF-W1 è, invece, un commander wireless che utilizza la comunicazione radio per controllare le unità flash. Può regolare con precisione la potenza di più unità flash per un controllo flessibile della luce, aggiungendo versatilità di illuminazione alla creatività fotografica.

Per quanto riguarda l’ EF-60, questo flash per innesto su slitta ha un numero guida massimo di 60 (ISO100・m e una copertura fino alla focale di 200mm*1) nonostante la sua estrema compattezza. La testa del flash può essere regolata di 90° verso l’alto o di 180° a sinistra o a destra in modo che la luce del flash possa essere rimbalzata da una parete o dal soffitto per imitare la luce naturale ed evitare ombre dure.

La lunghezza focale coperta che va da 24mm a 200mm può essere estesa a circa 16mm quando si utilizza il diffusore incorporato. Dispone inoltre di una funzione di zoom automatico, che regola la copertura in base all’angolo di visualizzazione dell’obiettivo utilizzato.

EF-60 è dotato sia della modalità TTL, che calcola automaticamente l’esposizione ottimale, sia della modalità Manuale, per consentire agli utenti di regolare autonomamente la potenza di uscita.

Supporta anche la funzione FP High-Speed Sync, per la sincronizzazione del flash con tempi di scatto rapidi fino a 1/8000s.

EF-60 ha un ricevitore integrato per il sistema di comunicazione wireless chiamato NAS (Nissin Air System) e, se combinato con il Wireless Commander EF-W1 o il Nissin Air10s, può essere attivato da remoto. Ciò consente di posizionare questo flash ovunque, anche all’aperto, in pieno giorno o in un luogo in cui gli ostacoli potrebbero bloccare la visuale. Utilizza quattro batterie AA ed è dotato di un diffusore dedicato, una mini base di supporto e una custodia per il trasporto.

Il Wireless Commander EF-W1 utilizza comunicazioni wireless a controllo radio per attivare in remoto le diverse funzioni dell’EF-60, tra cui la modalità TTL, la modalità manuale e la modalità di sincronizzazione FP High-Speed Sync. Può controllare contemporaneamente più unità flash remote, utilizzando impostazioni diverse, fino a un massimo di quattro gruppi. Utilizza il protocollo NAS (Nissin Air System) per le comunicazioni wireless via radio. Ciò significa che il commander rende le fotocamere digitali della Serie X e del sistema GFX compatibili non solo con l’EF-60 ma anche con una varietà di lampeggiatori flash basati sul sistema NAS offerti da Nissin Japan Ltd.