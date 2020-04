FUJIFILM, grandi risultati al Red Dot e al TiPA 2020

Nello sviluppo di tutti i suoi prodotti e servizi, FUJIFILM non solo progetta per garantire massima funzionalità e prestazioni tecnologiche eccellenti, ma si impegna anche nello sviluppo di un design con caratteristiche superiori. Questo impegno è valso nel 2020 il raggiungimento di importanti traguardi.

Primo fra tutti, la vittoria al TIPA World Awards 2020 (tra i premi fotografici e di imaging più ambiti a livello globale). Prestigiosi riconoscimenti per la compatta X100V, per X-Pro3, mirrorless a ottica intercambiabile con mirino ibrido, GFX 100. Riconoscimenti anche per GFX 100, mirrorless Large Format con 102 milioni di pixel e instax mini Link, stampante tascabile.

Un secondo trionfo è quello ottenuto al Red Dot Design Award 2020 con 23 prodotti FUJIFILM premiati per il design di ottima qualità e funzionalità. Tra questi, le fotocamere istantanee instax e le digitali Serie X e GFX.

Non ultimo, è il successo all’iF Design Award 2020: sono stati premiati 10 prodotti FUJIFILM, tra cui fotocamere digitali mirrorless, obiettivi broadcast e obiettivi cinematografici e FUJIFILM GFX100, che ha ottenuto l’iF Gold Award 2020, il premio più ambito.