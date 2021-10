FUJIFILM lancia FUJINON UA107x8.4BESM-T45

FUJIFILM Corporation (Presidente e CEO, Direttore rappresentante: Teiichi Goto) è lieta di annunciare FUJINON UA107x8.4BESM-T45, un obiettivo broadcast compatibile 4K dotato di un nuovo meccanismo di stabilizzazione d’immagine e con capacità di personalizzazione, e l’unità zoom rate demand FUJINON ERD-50A-D01 con un ampio pannello LCD. UA107x8.4 è un modello con zoom 107x dotato di un meccanismo di stabilizzazione d’immagine di recente progettazione e rende le riprese video 4K più facili che mai quando abbinato a ERD-50A

L’uso di apparecchiature video compatibili 4K si sta diffondendo rapidamente in una vasta gamma di produzioni video, soprattutto nelle coperture di eventi sportivi e concerti dal vivo. Considerando la proliferazione di video ad alta definizione, FUIJIFILM è stata la prima al mondo a introdurre un obiettivo broadcast compatibile con la risoluzione 4K e da allora ha ampliato la gamma con obiettivi con tali specifiche e relativi accessori, in modo da soddisfare la crescente richiesta.

FUJINON UA107x8.4 è un obiettivo broadcast 4K che offre uno zoom a elevato ingrandimento, pari a 107x, per coprire la gamma di lunghezze focali da 8,4 mm a 900 mm. Dotato di un nuovo meccanismo di stabilizzazione d’immagine completamente riprogettato con prestazioni migliorate, il nuovo obiettivo può correggere con precisione e senza alcun ritardo le vibrazioni dell’immagine causate dal vento o dallo scuotimento del basamento, fornendo una maggiore stabilità nelle riprese video. Inoltre, è stato corredato di un pannello LCD integrato, che consente agli utenti di regolare facilmente le impostazioni.

FUJINON ERD-50A è un’unità zoom rate demand che presenta un pannello LCD ad alta visibilità e un pulsante di funzionamento a quattro direzioni per un’operatività intuitiva e senza complicazioni. In combinazione con UA107x8.4, l’unità permette di scegliere la curva di zoom ottimale tra ben 200 opzioni*1 per soddisfare ogni tipo di esigenza di ripresa. Si può ingrandire un atleta in modo rapido e preciso durante la copertura dinamica di eventi sportivi in diretta e al contempo offre uno zoom ultra-fluido e lento su di un musicista, per la copertura espressiva della musica dal vivo. L’unità è dotata di un pulsante AUX, a cui è possibile assegnare una funzione di uso frequente, e di un display per il controllo delle impostazioni di ripresa, comprese le funzioni assegnate al pulsante AUX e lo stato di attivazione/disattivazione della stabilizzazione dell’immagine durante le riprese video.

ERD-50A ha vinto il Good Design Award 2021 in riconoscimento delle sue eccezionali prestazioni e facilità d’uso.

Gli obiettivi FUJINON di Fujifilm sono noti per le avanzate prestazioni descrittive e utilizzati nella produzione di film, spot televisivi e copertura sportiva in diretta in tutto il mondo. FUJIFILM continuerà a sfruttare la propria tecnologia all’avanguardia per sviluppare e fornire obiettivi broadcast ad alte prestazioni e relativi accessori per una migliore fruibilità, rispondendo alle diversificate esigenze delle produzioni video broadcast.