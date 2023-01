FUJIFILM presenta la nuova Pellicola INSTAX mini HEART SKETCH

FUJIFILM presenta INSTAX HEART SKETCH, ossia una nuova versione, tutta cuoricini, per la pellicola in formato mini, perfetta per celebrare l’amore, l’amicizia e gli eventi straordinari

La nuova pellicola in formato mini INSTAX HEART SKETCH racchiude in sé tutta l’essenza INSTAX, ovvero divertimento, spensieratezza e creatività, per catturare, condividere e regalare momenti memorabili.

Ogni confezione di HEART SKETCH contiene dieci pellicole ognuna diversa con motivi a cuore di varie dimensioni e tipologia in uno stile disegnato a mano.

La pellicola mini-formato INSTAX è una stampa fotografica istantanea delle dimensioni di una carta di credito, prodotta dalle fotocamere INSTAX e dalle stampanti per smartphone INSTAX, come la fotocamera mini 11 e la stampante mini Link 2. Le pellicole in formato mini sono disponibili non solo nella cornice bianca standard, ma anche in cornici decorate con una varietà di colori e design. Le cornici di tendenza con un’ampia varietà di motivi sono utilizzate da molti fan di INSTAX, in particolare da coloro che vogliono essere ancora più creativi con le loro stampe INSTAX.

La pellicola INSTAX mini HEART SKETCH (confezione da 10 scatti) sarà disponibile dal 31 gennaio 2023 al prezzo suggerito di 9,99 euro