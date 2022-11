Fujifilm Tripod Grip TG-BT1: impugnatura opzionale per Serie X

A dicembre 2022 FUJIFILM lancerà Tripod Grip TG-BT1, un’impugnatura opzionale per Serie X che migliora la mobilità e la presa della fotocamera e aggiunge la funzionalità del treppiede.

TG-BT1 consente di regolare l’angolazione della telecamera di 180 gradi in verticale e di 360 gradi in orizzontale. Ruotando il TG-BT1 di 180 gradi orizzontalmente, può essere impiegato come selfie grip, ottimale quando si scattano autoritratti. Ruotando TG-BT1 di 90 gradi in verticale, può essere adoperato come impugnatura per scatti o video con angolazioni basse. Espandendo le gambe,

diventa un treppiede, utile quando si scattano foto di gruppo o quando si utilizza la funzione intervallometro da un punto fisso.

Associando una fotocamera compatibile tramite Bluetooth, saranno abilitate le operazioni di scatto remoto sia per le foto che per i filmati. Quando è collegato un obiettivo dotato di zoom motorizzato, è possibile utilizzare i pulsanti T/W per il funzionamento dello zoom.

Fujifilm Tripod Grip TG-BT1 sarà in vendita da dicembre 2022 al prezzo suggerito al pubblico di 199,99 euro iva inclusa.