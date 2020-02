Fujifilm X-T4, nuova fotocamera mirrorless per professionisti, cinematografi e amatori

FUJIFILM Corporation è orgogliosa di annunciare FUJIFILM X-T4, fotocamera mirrorless che si pone all’apice della Serie X, offrendo le massime prestazioni sia in campo fotografico sia in quello video.

X-T4 si presenta con un nuovo otturatore che permette una maggiore velocità, resistenza e silenziosità. Inoltre, le prestazioni di messa a fuoco automatica, migliori rispetto alle altre fotocamere della Serie X grazie allo sviluppo di un nuovo algoritmo, rendono possibile immortalare ogni momento decisivo.

X-T4 è anche il primo modello della Serie X-T a disporre della stabilizzazione dell’immagine interna (IBIS), aumentandone notevolmente il potenziale nelle riprese foto e video. La nuova modalità video, che in questo modello si attiva con un selettore specifico, e l’aggiunta della nuova stabilizzazione digitale dei filmati offrono una fluidità di ripresa senza pari, consentendo agli utenti una immersione completa nella produzione video. La nuova modalità Simulazione Pellicola ETERNA Bleach Bypass, simula la tradizionale tecnica di sviluppo della pellicola per un mood unico e creativo, caratterizzato da bassa saturazione e contrasto elevato.

X-T4 è uno straordinario strumento di imaging, completo di IBIS, nuova unità otturatore e una batteria di grande capacità, il tutto racchiuso in un corpo compatto e leggero, che è la filosofia principale della Serie X.

FUJIFILM X-T4 sarà in vendita in versione Silver e Black da fine aprile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nuovi potenti componenti

X-T4 è il primo modello della Serie X-T a disporre di un meccanismo IBIS. Fornisce la stabilizzazione dell’immagine a 6,5 ​​stop a 5 assi con ben 18 dei 29 obiettivi della serie XF / XC, grazie all’utilizzo di nuovi materiali per i componenti principali, al layout raffinato della struttura ammortizzante dell’otturatore e ai sensori giroscopici di nuova concezione che consentono una precisione superiore di circa 8 volte dell’unità IBIS, rispetto a quella presente nella fotocamera X-H1. Il meccanismo aiuta la fotografia notturna e la fotografia d’azione, come lo sport, e facilita anche la registrazione video in situazioni soggette a vibrazioni della fotocamera. La nuova unità IBIS utilizza la forza magnetica anziché le classiche molle a spirale, il che aumenta il rendimento riducendo al contempo le dimensioni di circa il 30% e il peso del 20% rispetto al meccanismo di stabilizzazione dell’immagine di X-H1.

X-T4 è dotata di un otturatore ultraveloce sul piano focale. Grazie al motore DC coreless a elevata coppia di nuova concezione, l’otturatore ha la capacità di scattare fino a una velocità da primato mondiale*1 pari a 15 fps, in modalità burst, e offre avanzate prestazioni di reazione con un ritardo di scatto di soli 0,035 secondi. La durata dell’otturatore è stata raddoppiata e portata a 300.000 scatti*2. Inoltre, il rumore dell’otturatore è più silenzioso di circa il 30% rispetto a X-T3.

La batteria NP-W235 offre una notevole capacità che è di circa 1,5 volte superiore a quella di una batteria NP-W126S. Ha un’autonomia di 500 fotogrammi per ogni ricarica in modalità normale, circa 600 fotogrammi per ricarica in modalità Economy e fino a circa 1.700 fotogrammi quando vengono utilizzate due batterie aggiuntive con l’impugnatura opzionale “VG-XT4″*3.

X-T4 utilizza il sensore X-TransTM CMOS 4*4 da 26,1 MP retroilluminato (BSI) e il motore di elaborazione delle immagini X-Processor 4, ad alta velocità. In combinazione con la tecnologia di riproduzione del colore di FUJIFILM, avvalendosi degli oltre 85 anni di ricerca e sviluppo per le pellicole fotografiche, X-T4 offre una vasta gamma di opzioni in modo da poter ricreare la scena esattamente come la si ricorda.

Esclusiva tecnologia di riproduzione del colore

X-T4 presenta “ETERNA Bleach Bypass”, una nuova modalità di Simulazione Pellicola, che utilizza l’esclusiva tecnologia FUJIFILM per fornire tonalità di colore molto versatili. La nuova modalità simula il “Bleach Bypass”, una tecnica di sviluppo tradizionale per le pellicole agli alogenuri d’argento, creando immagini con bassa saturazione e alto contrasto, dall’atmosfera speciale. I toni di luce e ombra da -2 a +4 possono essere regolati di 1/2 stop, anziché 1 stop, consentendo tonalità più precise. Il bilanciamento del bianco presenta le opzioni “Priorità bianco” e “Priorità ambiente” oltre “AUTO” (che combina le due precedenti in base alla scena). La modalità “Priorità bianco” riproduce il bianco fedelmente, mentre la “Priorità ambiente” utilizza un tono più caldo. Quando è selezionato “RAW”, è ora possibile scegliere l’opzione “Compressed” non reversibile oltre a “Compressed Lossless” reversibile.

Cattura qualsiasi soggetto

X-T4 offre lo scatto continuo più veloce al mondo*1 tra le mirrorless, pari a 15 fps in post visualizzazione e uno scatto continuo da 8 fps in live view, utilizzando l’otturatore meccanico. L’otturatore elettronico consente inoltre scatti a raffica blackout-free a 30 fps.

L’oculare ha un meccanismo di blocco per prevenire strappi o spostamenti. Lo schermo da 1,62 MP è ora anche orientabile consentendo una grande versatilità e creatività in ogni tipologia di ripresa.

L’LCD / EVF può essere impostato in tre modalità diverse:

Priorità bassa luminosità – regola la luminosità del display per consentire una visione chiara del soggetto in condizioni di scarsa luminosità

Priorità risoluzione – che mostra anche i dettagli più fini del soggetto aumentando la risoluzione del display

Priorità frequenza fotogrammi (solo EVF) – la frequenza di aggiornamento viene aumentata per migliorare la fluidità del soggetto in movimento.

Le modalità Boost / Normal sono ora affiancate dalla modalità Economy, che consente di risparmiare energia e conseguentemente aumentare la durata della batteria.

Alte prestazioni

Un nuovo algoritmo e la capacità di elaborazione AF a rilevamento di fase ha portato a prestazioni di messa a fuoco automatica di soli 0,02 secondi. Ciò consente di catturare e tenere traccia di un soggetto in movimento ad alta velocità, soprattutto se combinato con le prestazioni di scatto continuo di 15 fps in post visualizzazione e 8 fps in live view. Anche le prestazioni di tracking AF hanno subìto importanti miglioramenti. Il tasso di successo del tracking è stato raddoppiato rispetto alla fotocamera X-T3. Le prestazioni di Face / Eye AF sono state notevolmente migliorate. Questa capacità di tracciamento potenziata ha reso la messa a fuoco e lo scatto dei ritratti più semplici che mai.

Funzioni video professionali

X-T4 è in grado di registrare video ad alta velocità Full HD a 240P, permettendo così effetti slow motion fino a 10x.

L’IBIS, quando combinato con la funzione di stabilizzazione elettronica dell’immagine (DIS) per l’uso in modalità filmato, porta ancora più stabilizzazione dell’immagine, essenziale durante le riprese video mentre si cammina.

La modalità “IS (Image Stabilization) Boost” attenua i delicati movimenti della fotocamera, consentendo la registrazione stabilizzata a punto fisso senza treppiede.

Le modalità foto e video ora hanno menu separati. Inoltre, quando è selezionata la modalità video è possibile impostare il pulsante Quick Menu (Q Menu) per una maggiore semplicità d’uso della fotocamera durante la registrazione dei filmati.

È stata introdotta la funzione “Controllo ottimizzato per i filmati”. Gli utenti possono regolare l’esposizione con la ghiera di comando e il pannello touchscreen. Con questa funzione, è possibile commutare la ghiera di modalità STILL / MOVIE posta sul pannello superiore per passare rapidamente alla registrazione video con le impostazioni video memorizzate.

I filmati possono essere registrati contemporaneamente nello stesso formato su due schede SD come backup.

La funzione F-Log View Assist è stata aggiunta per correggere la visualizzazione a bassa saturazione/basso contrasto durante la registrazione in F-Log. Il video viene visualizzato equivalente a BT.709 per facilitare la corretta esposizione nella registrazione video.

La funzione “Correggi ingrandimento ritaglio filmato” consente di correggere il rapporto di ritaglio per evitare variazioni dell’angolo di visualizzazione quando si passa a una modalità video diversa.

“Impostazione jack MIC” permette di commutare il livello di ingresso tra livello MIC e livello LINE. La fotocamera supporta infatti microfoni esterni così come segnali LINE da apparecchiature audio esterne.

Accessori opzionali

Vertical Battery Grip “VG-XT4” (solo per X-T4)

L’impugnatura verticale con vano per batteria è resistente alla polvere e all’umidità e funziona a temperature inferiori a -10°C. Si adatta a due batterie e, se combinato con una terza batteria nel corpo della fotocamera, fornisce fino a circa 1.450 fotogrammi in modalità Normale e 1.700 fotogrammi in modalità Economy. Quando una batteria si esaurisce, la fotocamera passa alla batteria successiva senza interruzioni continuando a scattare, anche in modalità burst o durante la registrazione video.

L’impugnatura presenta un pulsante di scatto, una leva di messa a fuoco, un pulsante AEL, un pulsante AFON, ghiere di comando, un pulsante Q e un pulsante Fn per fornire lo stesso livello di maneggevolezza e comfort che si ha in modalità orizzontale, anche durante le riprese verticali.

Batteria “NP-W235”

Questa batteria ha una capacità superiore di 1,5 volte rispetto alla batteria NP-W126S; dura 500 scatti per carica in modalità Normale, 600 scatti in modalità Economy e fino a 1.700 scatti continuativi se combinata con l’impugnatura opzionale “VG -XT4” che contiene altre 2 batterie.

Caricabatterie doppio “BC-W235”

Questo caricabatterie può caricare contemporaneamente due batterie NP-W235.

Cover kit “CVR-XT4”

Questo è un kit appositamente progettato per X-T4 e contiene:

1 x tappo del terminale di sincronizzazione

1 x copertura slitta contatto caldo

1 x copertura terminale Vertical Battery Grip (nero)

1 x copertura terminale Vertical Battery Grip (argento)

1 x sportello del vano slot schede di memoria

Flash per montaggio su slitta “EF-X8”



Questo piccolo flash a slitta, è ora disponibile come accessorio opzionale.

