FUJINON GF30mmF3.5 R WR, l’obiettivo per scoprire il mondo

FUJIFILM Corporation presenta FUJINON GF30mmF3.5 R WR, obiettivo compatto ad alta risoluzione, ideale per paesaggi, street, architettura urbana e adatto sia per il professionista, sia per l’appassionato più esigente.

FUJINON GF30mmF3.5 R WR è un obiettivo grandangolare con lunghezza focale equivalente a 24mm (nel formato pellicola 35 mm) che si unisce alla famiglia di obiettivi intercambiabili GF, progettati per il sistema di fotocamere FUJIFILM GFX Large Format, caratterizzato da un sensore più grande del 70% rispetto a un sensore full frame da 35mm.

GF30mmF3.5 R WR è compatto, leggero ed è progettato per resistere alle intemperie, a polvere e umidità e per il suo carattere versatile si adatta a una varietà di stili fotografici e video. L’uso del sistema di messa a fuoco interno consente poi una messa a fuoco automatica rapida e silenziosa, riduce al minimo il focus breathing portandolo ad appena lo 0,05%, rendendolo un’ottima scelta anche per i videomaker.

Pesa solo 510 g e misura 99,4 mm con un diametro massimo di 84 mm. Inoltre, il design sottile si bilancia bene su una fotocamera GFX, rendendo il kit facile da trasportare.

Sarà in vendita dalla metà di luglio al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1.835 euro iva inclusa.