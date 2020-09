FUJINON XF50mm F1.0 R, una nuova era della fotografia di ritratto

E’ il primo obiettivo al mondo, tra quelli pensati per le fotocamere digitali mirrorless, con apertura diaframma F1.0 e Autofocus.

FUJIFILM Corporation ha annunciato FUJINON XF50mmF1.0 R WR un obiettivo medio tele a focale fissa ultra luminoso con una lunghezza focale di 50 mm (equivalente a 76 mm nel formato pellicola 35 mm) e un’apertura massima di F1.0. È l’obiettivo intercambiabile più luminoso mai prodotto da Fujifilm e offre un bellissimo bokeh, con sfondi sfocati molto morbidi, raggiungendo al contempo un potere risolvente incomparabile, grazie al suo design di grande diametro. L’obiettivo può anche essere utilizzato a diaframmi più chiusi per incrementare ulteriormente la nitidezza su tutta l’area dell’immagine, permettendo così una grande versatilità di utilizzo.

Il motore autofocus DC all’interno di XF50mmF1.0 consente una messa a fuoco automatica rapida e precisa anche quando le immagini vengono scattate alla massima apertura F1.0. Poiché ciò comporta una profondità di campo estremamente ridotta, l’obiettivo è in grado di sfruttare al meglio anche la funzione Face / Eye AF delle fotocamere della Serie X per ottenere la massima precisione di messa a fuoco durante lo scatto di ritratti, cosa piuttosto difficile da ottenere quando si mette a fuoco manualmente.

Per le occasioni in cui è richiesta la messa a fuoco manuale, come durante la registrazione di video, l’anello di messa a fuoco manuale fornisce 120 gradi di rotazione per un controllo preciso e migliorato e una corsa rapida attraverso tutta la gamma di messa a fuoco fino all’infinito. Infine, nonostante sia un obiettivo F1.0 con un grande diametro, il suo peso, le sue dimensioni e la tenuta agli agenti atmosferici lo rendono una scelta pratica e necessaria per qualsiasi professionista.

FUJINON XF50mmF1.0 R WR sarà in vendita da fine settembre 2020 al prezzo di € 1.649,99 iva compresa.