FUTURE OF JOY by BMW Design: vivere la Neue Klasse con tutti i sensi

“FUTURE OF JOY” è il nome dell’installazione che BMW Group Design presenta al Salone del Mobile 2024 di Milano. Il focus è sulla Neue Klasse e su ciò che significa per il design del marchio BMW.

“FUTURE OF JOY” by BMW Design presenta ambienti di lavoro in cui i designer BMW stanno sviluppando queste soluzioni innovative per la mobilità elettrica, digitale e circolare di domani. I visitatori avranno un’idea della nuova strategia di design e del processo di sviluppo dei due veicoli Vision e potranno vedere, sentire, toccare, gustare e odorare la Neue Klasse.

Il portale d’ingresso, che accoglie i visitatori con un amichevole design floreale, costituisce già il passaggio a un nuovo mondo. Dalla strada, il portico offre già uno sguardo sulla BMW Vision Neue Klasse. Con un’esperienza sottile di suoni e profumi, il portale dà immediatamente ai visitatori la sensazione di un futuro ottimista e ispiratore. Questo diventa tangibile con la BMW Vision Neue Klasse, che si presenta al pubblico nel nuovo linguaggio di design di BMW – chiaro, elegante e senza tempo – al centro del cortile. L’atrio si considera un luogo di incontro, ispirazione e riflessione.

Con il passaggio all’interno dell’installazione “FUTURE OF JOY” by BMW Design, il visitatore entra in un mondo più caldo di colori con tonalità gialle e arancioni. In un viaggio attraverso le diverse discipline di design, interni ed esterni, design di colore e finiture, nonché interfaccia utente e design del suono, si scope come le categorie precedentemente separate si fondono tra loro e creano un’esperienza utente olistica. Uno spettacolo di luci gioca con i concetti di colore dei due veicoli vision: giallo per la BMW Vision Neue Klasse e arancione per la BMW Vision Neue Klasse X. Il soffitto di argento opaco della stanza crea una sensazione di spazio infinito grazie alla riflessione e rappresenta l’armonia tra persone e tecnologia. Campioni di colore e materiali sostenibili, opere d’arte per il lavoro e il processo di design e un coinvolgente film sulla BMW Vision Neue Klasse e BMW Vision Neue Klasse X consentono al pubblico di immergersi nella sensazione di leggerezza positiva della Neue Klasse.

“FUTURE OF JOY” by BMW Design ha aperto come parte del Salone del Mobile e potrà essere visitata fino al 21 aprile, dalle 10:00 alle 19:00, presso la House Of BMW in Via Monte Napoleone 12 a Milano.