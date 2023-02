G-Menù di AGON by AOC: un software per ottimizzare il gameplay

AGON by AOC presenta la nuova suite software G-Menu per gestire e controllare tutte le periferiche marchiate AGON by AOC, dai monitor, alle tastiere, dai mouse, alle cuffie e i mouse pad.

La gamma di prodotti dedicati al gaming di AGON by AOC, conosciuto per i suoi pluripremiati monitor, si è infatti ampliata negli ultimi anni con una varietà di mouse gaming, tastiere meccaniche da gaming, mouse pad e cuffie da gioco. Questi accessori AOC sono stati apprezzati per la loro durata, la loro qualità, il prezzo accessibile, le specifiche di alto livello e, non ultima, per la possibilità di sincronizzazione RGB tra i vari dispositivi.

Questa tipologia di ecosistema gaming completa con monitor e numerosi accessori richiedeva un software con cui controllare e personalizzare tutte le impostazioni contemporaneamente. Per le tastiere e i mouse questo significa la possibilità di personalizzare tasti e pulsanti, di regolare la sensibilità come la frequenza di ripetizione, la frequenza di polling o il livello DPI e per le cuffie la possibilità di gestire delle impostazioni audio, compreso il surround. Grazie a G-Menu anche le impostazioni Light FX e la sincronizzazione delle luci di monitor, tastiera, mouse, mouse pad e cuffie potranno essere gestite e personalizzate.

Ora con il software G-Menu si potranno abilitare le stesse opzioni di configurazione delle impostazioni di visualizzazione dello schermo del monitor con un solo clic. I monitor AOC dotati di Light FX potranno essere personalizzati con l’illuminazione RGB e, grazie all’ultimo aggiornamento di G-Menu, gli utenti potranno anche visualizzare l’anteprima degli effetti RGB nel software prima di applicarli sui vari dispositivi (monitor, tastiera ecc.). Inoltre, G-Menu consente la sincronizzazione dei colori e dei temi (Light FX Sync) tra i prodotti: sia il monitor che gli accessori come mouse, mouse pad o tastiere da gioco potranno avere lo stesso schema di illuminazione RGB e gli stessi colori.

Le periferiche potranno ora essere scelte in base alle diverse ispirazioni fornite dal loro streamer o atleta di e-sport preferito. Con G-Menu sarà inoltre possibile creare, salvare e condividere nuovi profili utente per diversi generi o giochi. Nella sezione “Discover” dell’applicazione G-Menu, gli utenti potranno poi vedere anche le descrizioni e i prodotti compatibili con un profilo utente, per scegliere poi di copiarlo anche sui propri dispositivi.