G-SHOCK annuncia la partnership con Sfera Ebbasta

G-SHOCK, ha annunciato oggi una nuova e prestigiosa collaborazione nel mondo della musica. L’artista di fama internazionale Sfera Ebbasta diventa l’ambassador d’eccezione del marchio per le prossime stagioni, consolidando così il legame sempre più significativo tra G-SHOCK e il panorama musicale.

L’annuncio ufficiale è stato fatto attraverso il profilo Instagram dell’artista, con una foto che lo ritrae alla guida di auto di lusso. Nell’immagine, spicca al polso di Sfera Ebbasta il G-SHOCK GM-2100, l’orologio di punta per le prossime stagioni e la naturale evoluzione del modello best seller GA-2100.

Il GM-2100 è dotato della tanto amata cassa ottagonale 2100 in acciaio e di un cinturino in resina, conferendo un look cool e ricercato. Questo orologio rappresenta il prossimo passo per la nuova generazione di “g-shockers”, pronti ad affrontare qualsiasi sfida lungo il loro cammino senza mai arrendersi, come suggerisce il motto G-SHOCK: #Nevergiveup!

Oltre ad essere impermeabile fino a 20 bar, il GM-2100 è dotato di diverse funzionalità, tra cui un timer, una doppia luce LED, un calendario automatico e un cronometro. È un orologio caratterizzato da un forte carattere e, naturalmente, da una robustezza ineguagliabile. È disponibile in diverse colorway e materiali, permettendo a chi lo indossa di esprimere il proprio stile unico.

Questa collaborazione si inserisce nell’anno speciale in cui G-SHOCK celebra il suo 40º compleanno, un traguardo importante raggiunto grazie alla costanza e all’altissima qualità dei suoi prodotti. Da quando è nato, il marchio si è contraddistinto per la sua promessa di indistruttibilità, diventando un’icona della street culture.