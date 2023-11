G-SHOCK celebra il suo quarantesimo compleanno con un’esclusiva monografia

40 anni di una storia avvincente sono celebrati e raccolti tra le pagine di “G-SHOCK: 40 Years Of Absolute Toughness”, un volume che narra l’evoluzione, l’impatto e l’influenza che l’orologio G-SHOCK ha avuto sulla cultura globale, in occasione del suo quarantesimo anniversario.

Scritto da Ariel Adams, un esperto di orologi e fondatore di aBlogtoWatch, e pubblicato da Rizzoli, questo volume celebra la storia unica del marchio G-SHOCK. Nel corso degli anni, G-SHOCK non è diventato solamente un gigante nell’industria orologiera, ma anche un oggetto must-have indossato da icone della moda, della musica, dell’arte, dello sport e della cultura pop degli ultimi 40 anni in tutto il mondo.

Nato dall’immaginazione del giovane ingegnere Kikuo Ibe, G-SHOCK è emerso in un’epoca in cui gli orologi tradizionali erano considerati estremamente fragili. La visione audace di Ibe di creare un orologio capace di resistere a qualsiasi sfida ha dato il via al Project Team Tough nel 1981. Dopo due anni di duro lavoro e oltre 200 prototipi, è nato il primo G-SHOCK resistente agli urti, ridefinendo così il concetto di resistenza nel tempo.

“G-SHOCK: 40 Years of Absolute Toughness” esplora in dettaglio la storia di questo orologio straordinario, rievocandone l’evoluzione e la sua crescita come simbolo di resistenza indossato da atleti, artisti e figure di spicco della cultura pop. Il libro offre anche uno sguardo dietro le quinte alle strutture di ricerca e sviluppo in Giappone, alle campagne promozionali e alle collaborazioni con celebrità come il surfista professionista Kanoa Igarashi, il musicista e rapper Kid Cudi, i designer Takashi Murakami e Nigo, nonché con brand di moda come BAPE, Kith, Stüssy, Maison Margiela e Supreme.

“G-SHOCK: 40 Years of Absolute Toughness” di Ariel Adams è disponibile in esclusiva sul sito casio e presso lo store G-SHOCK di Milano.