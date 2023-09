G-SHOCK: ecco due nuovi modelli ispirati a “League of Legends”

Casio Computer ha annunciato con entusiasmo il lancio dei nuovi modelli G-SHOCK, frutto di una collaborazione speciale con Riot Games, la rinomata azienda leader nel mondo degli e-sport e sviluppatrice di successo di League of Legends, il celebre gioco online con una vasta base di fan in tutto il globo.

League of Legends è un titolo multiplayer in cui due squadre composte da cinque “campioni” si sfidano per demolire la base nemica. Questo gioco ha ottenuto un incredibile successo internazionale grazie alla sua varietà di personaggi, grafica accattivante, colonna sonora avvincente e altri contenuti unici.

I nuovi modelli GM-B2100LL e GA-110LL, noti per la loro robustezza e resistenza, traggono ispirazione dal mondo affascinante di League of Legends, incorporando elementi distintivi in vari aspetti, tra cui il design del quadrante, la cassa e il cinturino.

Il GM-B2100LL prende ispirazione dalla magia e dalla tecnologia di Hextech, elementi distintivi dell’universo di League of Legends. La lunetta e alcune parti del bracciale presentano una finitura speciale che crea un effetto vissuto, mentre i dettagli blu sul display LCD e la lancetta dei minuti richiamano il caratteristico colore della tecnologia Hextech.

D’altra parte, il GA-110LL celebra il famoso personaggio di Jinx con colori vivaci sulla lunetta e sul cinturino. Il cinturino e la lancetta del datario sul quadrante secondario alle ore 9 richiamano l’iconico razzo, l’arma distintiva di Jinx. Inoltre, il logo di League of Legends è inciso in varie parti di entrambi gli orologi, inclusi il fondello e il cinturino.

Con queste nuove creazioni, G-SHOCK continua a cementare la sua reputazione di marchio in grado di catturare l’attenzione di una vasta community di appassionati, offrendo una gamma sempre più ampia di modelli in collaborazione con partner di prestigio.