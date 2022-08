Galaxy Unpacked: Samsung rivoluziona l’esperienza mobile

Samsung ha presentato, nel corso dell’evento Galaxy Unpacked, le sue ultime novità riguardo smartphone e dispositivi wearable. Vediamo quali.

Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro

Con il crescente desiderio di comprendere meglio e agire in base agli obiettivi di salute individuali, Samsung si è posta l’obiettivo di fornire agli utenti le informazioni necessarie per accompagnarli nel loro percorso di salute e benessere con un monitoraggio dettagliato e dati concreti. Galaxy Watch5 è dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute.

Introdotto per la prima volta sulla serie Galaxy Watch4, il sensore BioActive utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute – Frequenza cardiaca (ottico), Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica – ed effettua rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress.

Gli utenti possono, inoltre, avere un quadro più approfondito del proprio stato di salute cardiaca con il controllo della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma, direttamente dal loro polso.

Progettato per le sfide quotidiane, il Galaxy Watch5 offre un’esperienza completa end-to-end che va ben oltre le attività di fitness e si concentra anche su post allenamento, riposo e recupero. Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea restituisce un’istantanea completa dello stato di salute complessivo dell’utente con un approccio su misura che punta a stabilire obiettivi, proporre allenamenti personalizzati e tenere traccia dei progressi.

Creato per chi vive all’aria aperta, Galaxy Watch5 Pro è l’ultimissima novità nella gamma Galaxy Watch. Il Watch5 Pro è pronto ad affrontare qualsiasi sfida, dalle escursioni alla bicicletta e oltre, grazie a materiali di altissima qualità. È realizzato in vetro zaffiro rinforzato, più robusto e in grado di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di usura, e sfoggia una cassa in titanio, con ghiera touch sporgente a protezione del display. Galaxy Watch5 Pro è inoltre fornito con il nuovissimo cinturino D-Buckle Sport Band per una maggiore robustezza, con uno stile elegante e impeccabile. L’utente può approfittare dei vantaggi offerti da GPX, per la prima volta disponibile sui dispositivi Galaxy Watch. Durante un’uscita per un’escursione, è possibile registrare e condividere le proprie esperienze con i compagni di avventura grazie alla funzionalità Itinerario dell’app Samsung Health. È inoltre possibile scaricare percorsi escursionistici e ciclistici per allenarsi in vista della prossima gara o per variare la propria routine.

Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Giunta alla quarta generazione, La nuova rivoluzionaria generazione di smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 continua a rompere le regole per offrire nuove efficaci interazioni che migliorano la vita di tutti i giorni. Galaxy Z Flip4 migliora le funzioni preferite dai nostri utenti, diventando così il dispositivo ideale per esprimersi senza limiti. Il design compatto a conchiglia offre nuove modalità di utilizzo che nessun altro smartphone può vantare.

Per girare video o scattare selfie di gruppo da diverse angolazioni senza usare le mani, è sufficiente piegare parzialmente Z Flip4 per attivare FlexCam . Queste funzioni possono essere sfruttate anche con le app preferite degli utenti . Grazie alla collaborazione tra Samsung e Meta, FlexCam è ottimizzato per le piattaforme social più popolari, come Instagram, WhatsApp e Facebook. Z Flip 4 offre possibilità impensabili prima d’ora: scatta selfie di elevata qualità direttamente dal display esterno sfruttando la fotocamera principale grazie alla funzione Scatto Rapido, ora migliorata. Con una fotocamera migliorata e dotata di un sensore più luminoso del 65% , alimentata dal processore Snapdragon® 8+ Gen 1, le foto e i video sono più nitidi e più stabili, di giorno come di notte. Con Galaxy Z Flip4 è possibile scattare foto, guardare contenuti e restare connessi più a lungo tra una carica e l’altra grazie alla batteria potenziata da 3.700 mAh . Con la Ricarica Ultra-Rapida, ora supportata su Z Flip4, si può ricaricare fino al 50% in circa 30 minuti , mantenendo gli utenti connessi anche quando la batteria si sta scaricando.

Galaxy Z Fold4 è il frutto delle costanti innovazioni Galaxy nel settore ed è lo smartphone più potente che abbiamo creato finora. In Z Fold4 Samsung ha racchiuso tutta la propria competenza nel campo della tecnologia mobile, creando un dispositivo con maggiori funzionalità a prescindere dalla modalità d’uso: aperto, chiuso o in modalità Flex . Inoltre, è il primo dispositivo dotato di Android 12L, una versione speciale di Android creata da Google per esperienze su schermi ampi, come i foldable. Le partnership di Samsung con Google e Microsoft consentono un salto di qualità in termini di multitasking. Ora le app Google, incluse Chrome e Gmail, supportano la funzione drag-and-drop che permette di copiare e incollare rapidamente link, foto e molto altro da un’app all’altra.

Con un obiettivo potenziato da 50 MP e lo Space Zoom 30x, Galaxy Z Fold4 scatta foto e video mozzafiato . Per sfruttare al massimo il formato unico che consente una maggiore flessibilità durante gli scatti, la fotocamera presenta una serie di modalità ottimizzate come lo zoom più potente attivato nella modalità Capture View, la Doppia Anteprima e i Selfie con la fotocamera posteriore. I contenuti sono ancora più immersivi e caratteristici sullo schermo principale da 7,6 pollici più luminoso, con refresh rate adattivo da 120 Hz e la fotocamera sotto il display (UDC) meno visibile, dotata di una nuova disposizione sub-pixel a dispersione.

Galaxy Buds2 Pro: design eccezionale e un’esperienza di ascolto impeccabile

La serie Galaxy Z si arricchisce di Galaxy Buds2 Pro, i nuovi auricolari top di gamma di Samsung che offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata. L’utente può godersi ogni intermezzo musicale con lo straordinario sistema audio Hi-Fi a 24 bit , che offre l’esperienza High dynamic range (HDR) per sentirsi connessi ai contenuti che si stanno ascoltando con una risoluzione estremamente nitida. Con il nuovo codec Samsung seamless (SSC HiFi), la musica di qualità viene trasferita senza pause e il nuovo altoparlante coassiale a 2 vie rende questi suoni più ricchi che mai. Con il nuovo design compatto ed ergonomico con ingombro ridotto del 15% , insieme a una perfetta aderenza, studiata per impedirne la rotazione, questi auricolari sono l’alleato ideale per le sessioni di allenamento. Ora è possibile rispondere alle telefonate ovunque ci si trovi, grazie al potente sistema ANC che elimina il rumore esterno. I nuovi Galaxy Buds2 Pro consentono di rifugiarsi nel proprio mondo senza perdere il contatto con la realtà.