Galeffi, fuori oggi il nuovo album “Settebello”

Fuori oggi, venerdì 20 marzo, “SETTEBELLO” (Maciste Dischi/Polydor/Universal Music), il nuovo album del cantautore romano GALEFFI, prodotto dai Mamakass e disponibile in streaming e digitale. Le versioni fisiche, in Cd e Vinile, date le contingenze attuali, saranno disponibili in data da definirsi.

“Ho iniziato a scrivere ‘Settebello’ poco dopo essermi trasferito nel mio piccolo appartamento a Roma nel quartiere Montesacro – racconta Galeffi – In questa nuova casa ho passato giornate intere ad ascoltare tutta la mia collezione di vinili, e credo proprio che quei giorni abbiano influenzato molto il mio approccio alla scrittura. Penso che ‘Settebello’ sia in qualche maniera un album coraggioso, con un occhio verso il passato e l’altro rivolto al futuro, proprio perché pregno di nostalgia da una parte e di speranza dall’altra.”

Di seguito la tracklist di “SETTEBELLO”:

1 Settebello

2 Monolocale

3 America

4 Dove non batte il sole

5 Grattacielo

6 Quasi quasi

7 Tre metri sotto terra

8 Cercasi amore

9 Gas

10 Bacio illimitato

Il secondo progetto discografico dell’artista è stato anticipato dal nuovo omonimo singolo “Settebello” – il cui video prodotto da A Thing By e diretto da Olmo Parenti e Marco Zannon è visibile in calce alla notizia – oltre che da “Dove non batte il sole”, “America” e “Cercasi amore”, brani che nei mesi scorsi ci hanno dato un primo assaggio del prossimo album di Galeffi, aprendo le porte a una nuova fase musicale dopo una pausa lunga un anno.

Accompagnata da un videoclip diretto ancora una volta da Luther Blissett, “Dove non batte il sole” è una canzone sull’inadeguatezza e sull’inquietudine che viviamo ogni giorno. Ma non c’è odio senza amore, come non può esserci pessimismo senza speranza. Anche se preso dallo sconforto e dalla frustrazione, stasera quantomeno stiamo insieme e ci abbracciamo forte per non sentire freddo, almeno per un po’.

