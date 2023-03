Games Made in Europe: a maggio la prima edizione

Si chiama Games Made in Europe ed è l’evento organizzato dalle associazioni di categoria del settore dei videogiochi di tutta Europa con il sostegno del programma MEDIA Europa Creativa dell’Unione Europea, che si terrà dal 24 al 28 maggio 2023.

Durante l’evento, i migliori giochi di produzione europea saranno presentati in quattro giorni di dirette streaming su Twitch condotte dagli streamer e dai content creator più importanti d’Europa. I giochi in evidenza saranno selezionati da una giuria di esperti e beneficeranno di promozioni su Steam. L’evento includerà anche un programma di conferenze, formazione e networking professionale.

Il termine ultimo per la registrazione dei partecipanti è la mezzanotte del 28 marzo. L’obiettivo dell’evento è quello di promuovere il talento europeo e mostrare la creatività dei migliori studi di tutta Europa, grandi o piccoli, famosi o meno conosciuti. L’evento prevede la partecipazione di oltre cento progetti da parte di publisher affermati e rinomati studi di sviluppo di videogiochi indipendenti, tra cui Dotemu, Raw Fury, Devolver digital e molti altri.

“L’obiettivo principale di Games Made in Europe è quello di promuovere il talento europeo, mostrando la creatività unica dei migliori studi di tutta Europa, grandi o piccoli, più famosi o meno conosciuti. In quanto organizzazione senza scopo di lucro, il nostro obiettivo è quello di rendere l’evento accessibile al maggior numero possibile di talenti, per cui le quote di iscrizione sono state ridotte al minimo rispetto agli standard di mercato, consentendoci comunque di coprire i costi dell’evento. Le associazioni di categoria possono anche presentare progetti di gruppo per garantire una maggiore varietà di giochi”, ha spiegato Cyrille Imbert, presidente di Capital Games.