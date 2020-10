Gamma ŠKODA: continuano gli aggiornamenti

Entro la fine del 2020, tutti i modelli della gamma ŠKODA saranno proposti esclusivamente con motorizzazioni omologate secondo la più stringente normativa sulle emissioni Euro 6d. Dopo gli aggiornamenti comunicati nelle scorse settimane, è questo il caso del 1.0 TSI 95 CV proposto sul City suv KAMIQ e sulla berlina SCALA in abbinamento al cambio manuale a 5 rapporti. Il passaggio non comporta variazioni di prezzo delle versioni con cui è proposta la motorizzazione sui due modelli. A partire da questo momento, inoltre, sia KAMIQ sia SCALA non sono più disponibili con motorizzazione TDI. L’offerta dei due modelli si concentrerà quindi sulle rinnovate motorizzazioni benzina tre cilindri 1.0 TSI da 95 CV o 110 CV, sul quattro cilindri 1.5 TSI 150 CV con disattivazione selettiva dei cilindri ACT e sul 1.0 G-TEC 90 CV con alimentazione a metano.

La nuova generazione di ŠKODA OCTAVIA è ora dotata di serie del sistema di assistenza attiva alla svolta Turn Assistant, che si aggiunge alla completa dotazione di ADAS di primo equipaggiamento, che include il radar ACC con frenata automatica in città e mantenimento attivo della distanza di sicurezza e il mantenimento attivo della corsia di marcia Lane Assistant. Il nuovo Turn Assistant è operativo a velocità comprese tra 2 e 15 km/h e si attiva automaticamente in fase di svolta a sinistra a un incrocio, monitorando il traffico che arriva in senso opposto mediante i sensori posti sul paraurti anteriore. In caso di imminente pericolo di collisione, il sistema avverte il conducente e può innescare la frenata automatica di emergenza.

Il SUV compatto ŠKODA KAROQ riceve la nuova motorizzazione 2.0 TDI EVO 115 CV, omologata Euro 6d, che sostituisce il precedente 1.6 TDI di pari potenza. Il nuovo 4 cilindri con doppia iniezione di urea, è proposto con cambio manuale a 6 rapporti o DSG a 7 velocità, nelle versioni Ambition, Executive, S-TECH, Style, SportLine e Scout. Il nuovo 2.0 TDI EVO 115 CV affianca il 2.0 TDI EVO 150 CV, proposto anche con trazione integrale 4×4, nel completare la rinnovata gamma TDI per il modello. Tra le nuove dotazioni di sicurezza, presenti sia su #karoq sia sul grande #suv KODIAQ, si segnala il Cruise Control predittivo, in grado di variare attivamente la velocità di marcia in relazione alla segnaletica stradale rilevata dalla telecamera frontale. L’ACC con funzione predittiva fa parte della dotazione di serie della completa versione S-TECH ed è disponibile in opzione per le altre versioni, incluso nel Travel Assistant Top Pack.

Infine, l’ammiraglia ŠKODA Superb è ora proposta anche con la performante motorizzazione benzina 2.0 TSI 280 CV, che sostituisce la precedente da 272 CV ed è proposta unicamente in abbinamento al cambio automatico DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4×4 a controllo elettronico. Ovviamente omologata Euro 6d, la nuova motorizzazione è abbinata alla sola versione Laurin&Klement e si colloca quindi ai vertici dell’offerta per il modello sia in termini di prestazioni sia dal punto di vista degli equipaggiamenti di serie per connettività, comfort e sicurezza.