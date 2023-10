Gardaland: al via il Magic Halloween

Nel fine settimana appena trascorso, Gardaland Magic Halloween ha inaugurato la sua ventunesima edizione, portando sul palcoscenico del Parco un’esperienza spaventosamente divertente. Questo eccezionale evento è stato progettato in due versioni: una più terrificante, pensata per i veri amanti del brivido, e l’altra più colorata e soft. La magia di Gardaland Magic Halloween continuerà a incantare il pubblico fino al 5 novembre.

Il divertimento ha preso il via il venerdì sera con i “Venerdì da Paura”, destinati a coloro che non temono l’emozione. Il pubblico è stato accolto da uno spettacolo di benvenuto completamente rinnovato, con 13 corvi neri danzanti che, accompagnati da una nuova colonna sonora e spettacolari acrobazie con il fuoco, hanno fatto vivere agli spettatori un’esperienza da brivido autentico.

Inoltre, il successo dell’anno precedente ha portato al raddoppio del divertimento nelle Scary Zone, aperte tutti i venerdì. Queste zone sono state trasformate in luoghi infestati da zombie, mostri e creature terrificanti, pronte a mettere alla prova il coraggio dei visitatori, offrendo un’avventura spaventosa nel tipico stile di Gardaland Magic Halloween.

Nel primo weekend di apertura, molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno varcato i cancelli di Gardaland Park, ma non sono riusciti a sfuggire alle insidie dei mostri che si aggiravano tra gli alberi del parco.

Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il duo comico PanPers composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, l’attrice Beatrice Arnera e la divertente Pozzoli’s Family sono stati vittime di scherzi esilaranti e hanno avuto l’opportunità di festeggiare l’inizio di questa paurosa stagione in compagnia dell’iconica mascotte Prezzemolo, che indossava un nuovo look a tema. Poi hanno trascorso la giornata alla scoperta di tutte le novità della stagione.

All’interno del parco, ventimila chilogrammi di zucche, lapidi, ragnatele e creature mostruose hanno trasformato i viali in luoghi incantevoli durante Gardaland Magic Halloween. Qui, i visitatori hanno avuto l’opportunità di partecipare a numerose attività a tema, come il trucco per assomigliare ai propri mostri preferiti, seguire la mostro band itinerante e partecipare alla “Trick or Treat”, una caccia al dolcetto.

Nei fine settimana, al Buffalo Stage, è stato possibile vivere nuove avventure con Windigo, una creatura leggendaria della mitologia dei Nativi Americani, che ha intrattenuto gli spettatori con danze rituali tradizionali, spettacoli di giocoleria mozzafiato e acrobazie spettacolari.

Il Teatro della Fantasia è stato invaso dall’eclettico Wondy e la sua pozione magica, uno spettacolo appositamente pensato per i più piccoli, che ha mescolato giocoleria, comicità, magia, sorprese e interazione per coinvolgere e divertire ogni ospite.

Il Gardaland Theatre ha presentato uno spettacolo a tema intitolato “Midnight, L’ora del Duca”, un incredibile “dark show” con artisti acrobati e performer dal “Circo degli Orrori”. Questo spettacolo è stato accompagnato da una colonna sonora suggestiva, una scenografia ad hoc e l’uso di effetti speciali e illusioni magiche. Il pubblico è stato invitato a esplorare le cupe segrete del misterioso castello, dove strani personaggi e mostruose creature sono state tenute prigioniere.

Durante l’intero periodo di Gardaland Magic Halloween, il Bosco degli Gnomi è stato trasformato nel Bosco Stregato, un percorso interattivo adatto ai bambini dai cinque anni in su, popolato dalle creature più iconiche di Halloween. Ogni visitatore, una volta entrato, è stato vittima di scherzi divertenti da parte degli abitanti dispettosi del bosco.

Inoltre, il Cinema 4D ha offerto due nuove prime visioni: “IT – The 4D Experience” durante i “Venerdì da Paura” (destinato a un pubblico di età superiore ai 14 anni, con la necessità di essere accompagnati dai minori di 14 anni) e “Happy Family – THE RIDE” tutti i sabati e le domeniche.

L’evento ha raggiunto il suo culmine in piazza Jumanji con lo spettacolo finale, dove la strega Zenda, Prezzemolo, Aurora e il loro corpo di ballo hanno intrattenuto il pubblico con canzoni, coreografie e numeri acrobatici, proclamando infine la regina di Halloween.

Durante il giorno, il parco ha offerto una vasta selezione di cibo e bevande a tema, tra cui hot dog insanguinate, burger terrificanti, focaccia nera, burrito cochinita, pizza spaventosa, schiacciata nera, gelato pauroso, mele stregate e dessert e cocktail infernali per deliziare il palato.

Il divertimento è stato incessante, e la notte più spaventosa dell’anno, il 31 ottobre, è stata celebrata con l’Halloween Party, che ha trasformato piazza Jumanji in una pista da ballo aperta fino a tarda notte con ospiti d’eccezione.

Gardaland Magic Halloween è stata l’occasione perfetta per visitare anche il Gardaland SEA LIFE Aquarium, un acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e offre un’esperienza di scoperta delle meraviglie del mondo subacqueo.

Per chi voleva prolungare l’atmosfera di Halloween, i tre Hotel del Resort – Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel – hanno offerto la possibilità di soggiornare in una delle 475 stanze, di cui 264 completamente a tema, per concludere questa avventura a tema Halloween.