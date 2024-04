Gardaland: effetto Kung Fu Panda

Il Guerriero più amato dai bambini sta sbancando i botteghini dei cinema italiani con Kung Fu Panda 4, mantenendo ben salda la prima posizione di film campione di incassi.

Era il 2016 quando Gardaland Resort siglò un accordo con DreamWorks Animation dando vita a Kung Fu Panda Academy, un’esclusiva area tematica di oltre 5.000 mq dedicata alle famiglie dove i bambini possono immergersi totalmente nel mondo di Po. L’area è ancora uno spazio gettonatissimo dalle famiglie dove grandi e piccoli ritrovano l’amato panda e le architetture che hanno reso la saga di Kung Fu Panda un successo mondiale!

Un’occasione unica per provare le Kung Fu Panda Master, le fantastiche montagne russe per famiglie, salire sulle divertentissime e colorate tazze rotanti di MR. PING’S NOODLE SURPRISE, attraversare i tre imponenti portali di ingresso e immergersi in un vero villaggio cinese – grazie alla caratteristica Pagoda – con scenografici spazi dedicati all’animazione e ai giochi interattivi, superando le numerose prove di abilità per diventare così grandi maestri di Kung Fu!

Come se non bastasse, l’atmosfera unica di Kung Fu Panda continua a Gardaland Hotel dove le avventure di Po e i suoi amici decorano le pareti, il soffitto e gli arredi per una notte a tema consentendo ai tantissimi fan della saga di vivere un’esperienza unica all’insegna dell’arte del kung fu per trasformarsi in veri e propri guerrieri.