Gardaland: Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno inaugurato “Prezzemolo&Friends”

Per la prima volta Gardaland prolunga l’apertura nel mese di novembre e dà il via oggi alla prima edizione di Prezzemolo&Friends, un nuovo evento dedicato in particolare ai più piccoli.

Il Parco resterà aperto tutti i weekend e alle principali attrazioni – dalle adrenaliniche perfette per un pubblico di teenager e adulti a quelle adventure e fantasy pensate invece per tutta la famiglia – si affiancheranno speciali decorazioni, show dal vivo, coinvolgenti Meet & Greet con i personaggi più amati e nuove animazioni itineranti pensate in particolar modo per gli Ospiti più piccoli.

“L’evento Prezzemolo&Friends ci permette di rilanciare una stagione partita con notevole ritardo ma che si sta rivelando molto positiva” ha affermato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland “Possiamo così sfruttare il mese di novembre nel quale le famiglie hanno ancora voglia di stare all’aria aperta e approfittare dei weekend, considerato che sul lago le temperature sono spesso più miti che in città”

A dare il via ufficiale all’evento sono stati Giorgia Palmas e Filippo Magnini che, accompagnati dalla figlia Sofia, hanno ricevuto direttamente dai ballerini di Gardaland una grande chiave con la quale hanno aperto i cancelli del Parco accogliendo i primi Ospiti.

Giorgia e Filippo con Sofia hanno poi raggiunto Prezzemolo e i suoi amici, con i quali hanno posato per alcune divertenti foto ricordo per poi andare alla scoperta del Parco e divertirsi a bordo delle tante attrazioni.

Dopo aver esplorato le colorate aree di Fantasy Kingdom e Rio Bravo, Giorgia, Filippo e Sofia si sono avventurati alla scoperta della Miniland, l’area di LEGOLAND Water Park Gardaland nella quale sono riprodotti con i mattoncini LEGO alcuni dei monumenti italiani più importanti e nella quale si sono divertiti tra uno scatto curioso con il monumento della Torre di Pisa ad uno più romantico davanti al Duomo di Milano, iconico per loro.

La famiglia si è presa una pausa per ammirare “Gardaland Memorabilia”, una bellissima esposizione interattiva di plastici che rappresentano le attrazioni più iconiche di Gardaland con allestimenti di pezzi unici della storia del Parco. Non è mancato un “dolce” momento assaggiare una delle tante delizie di cioccolato lungo il percorso di degustazione creato nel Parco.

Una giornata di spensieratezza e di divertimento per la famiglia che Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno commentato così: “Quest’anno passato per la nostra famiglia è stato molto bello anche perché da quando è arrivata la piccola Mia siamo in sette sotto un tetto – noi due, Sofia, Mia e i nostri tre cagnolini – e non ci annoiamo mai” hanno affermato “Quando c’è una bella giornata ci piace fare delle mini gite fuori porta, visitare bei posti e andare nei parchi divertimento come oggi a Gardaland. Per noi è fantastico perché Sofia fa tutte le attrazioni con noi mentre con Mia riscopriamo tutti gli step da piccoli. Sofia è scatenata, vuole fare tutte le attrazioni adrenaliniche e più volte quindi per fortuna piacciono anche a noi, è un momento di condivisione della giornata e dell’avventura”

Tutti e tre insieme, infatti, non hanno esitato davanti ad un adrenalinico giro a bordo di Raptor e Oblivion ma non si sono fatti mancare le divertenti Mammut e Fuga da Atlantide.

Filippo ha anche raccontato la recente festa per il primo compleanno di Mia “Per il primo anno di Mia abbiamo fatto una piccola festicciola in casa con i nonni e gli amici più stretti; ci siamo divertiti molto ed è bello vedere la gioia negli occhi della propria figlia quando vede le persone che sono venute a festeggiarla ma anche i regali, i colori, i pasticcini e la torta, ha voluto assaggiare tutto. Una cosa molto tranquilla a casa ma che è stata bellissima e molto dolce”.

E sul futuro in acqua della piccola Mia, Filippo ha commentato: “Mia è molto acquatica, questa estate siamo stati in Sardegna e lì si è rivelata acquatica come la mamma ma a brevissimo inizierò a portarla anche in piscina perché mi farebbe piacerebbe vederla anche in quell’ambiente”.

Gardaland Prezzemolo & Friends proseguirà tutti i weekend fino al 28 novembre.

Ogni mattina all’apertura dei cancelli Prezzemolo, Aurora, Ti-Gey e Bambù, accompagnati dai ballerini, accolgono gli Ospiti con il “Welcome to Prezzemolo & Friends” esibendosi sulle note del nuovo jingle “Il sogno di un bambino”, rivisitazione dell’iconica canzone degli anni ’90 di Gardaland: un emozionante tuffo nel passato per i visitatori più grandi e una avventura tutta da scoprire per le nuove generazioni di Ospiti.

Lungo le vie del parco tante sono poi le decorazioni e le animazioni dedicate ai più piccini, dalle sculture di palloncini alle postazioni di baby make-up fino ad arrivare a coinvolgenti numeri di magia e giocoleria.

Diversi anche gli spettacoli che allieteranno le giornate di Prezzemolo & Friends tra i quali, ad esempio, lo show “44 Gatti Miao Concert” presso Gardaland Theatre, tutto dedicato ai 44 Gatti: dopo la proiezione di un episodio dell’amato cartone animato realizzato in esclusiva per Gardaland, Lampo, Milady, Pilou e Polpetta fanno il loro ingresso sul palco ballando sulle note delle loro hit più conosciute e coinvolgendo gli spettatori in un divertente karaoke; al termine non può mancare il meet&greet con i personaggi, durante il quale i bambini possono conoscere i loro beniamini e scattare una foto ricordo.

Durante le giornate i piccoli Ospiti possono incontrare e scattare delle foto con Prezzemolo, Aurora e i loro amici, con Peppa e infine con Po e Tigre.

Presso il Teatro della Fantasia Prezzemolo, Aurora e Ti-Gey aspettano le famiglie per vivere insieme un’altra straordinaria e sorprendente avventura nello spettacolo “Prezzemolo e la pozione dell’immaginazione”. In area Fantasy Kingdom va in scena un coinvolgente spettacolo di burattini con Orlandino, artista dalla simpatia irresistibile che ha ottenuto importanti riconoscimenti in tutta Europa.

Oltre a “Gardaland Memorabilia”, i visitatori possono divertirsi nella pista di pattinaggio su ghiaccio allestita presso il villaggio di Aladino e scoprire i capolavori del modellismo ferroviario nell’esposizione Winter Express.

Per i grandi e piccoli golosi, Prezzemolo&Friends offre la possibilità di intraprendere un percorso di degustazione del cioccolato tra chioschi tematizzati, sfiziosi menu e tante prelibatezze, dalla classica cioccolata calda alle crepe con impasto al cacao fino alla pizza profumata alla polvere di cacao presso la pizzeria Saloon. Non mancano poi originali creazioni realizzate proprio con questo irresistibile ingrediente: scarpette, strumenti di lavoro, rossetti e borsette. I Visitatori possono anche partecipare al concorso “Prezzemolo e il Golden Ticket”: all’interno di alcune barrette di cioccolato personalizzate Prezzemolo in vendita nel Parco sono nascoste delle foglie d’oro che permettono, a chiunque le trovi, di vincere bellissimi premi.

Per tutto il periodo si può visitare anche la Miniland, all’interno di LEGOLAND® Water Park Gardaland.

Per concludere in bellezza le giornate al Parco, dalle ore 17.00 Prezzemolo, Aurora, Ti-Gey, Bambù, Lampo e Milady percorrono le vie del Parco sul Trenino dell’allegria, passando in area West e arrivando in Fantasy Kingdom per una divertente esibizione; anche in questo caso non manca per i bambini l’occasione di scattare una simpatica foto ricordo insieme al loro personaggio preferito.

Durante Prezzemolo&Friends è disponibile un biglietto combinato di 25 euro per gli adulti e 22 euro per il ridotto che include Gardaland Park, la Miniland e anche Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine, tra le quali anche i simpatici leoni marini.

Il Parco è aperto il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 17.00; Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 17.00