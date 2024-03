Gardaland riapre le porte al divertimento

Gardaland Resort ha ufficialmente riaperto le porte al divertimento. La nuova stagione, iniziata al Welcome Show con la simpatica mascotte Prezzemolo, è ricca di novità ed esperienze all’insegna di un’animazione ancora più travolgente, per tutte le età

Quest’anno la street animation – l’animazione a cura di figuranti, musicisti e performer – lungo le vie di Gardaland si intensifica e diventa ancora più travolgente e pervasiva, dando vita ad un vero e proprio percorso di animazione, oltre che occasione di scattare memorabili foto ricordo con personaggi iconici.

Gardaland riconferma anche la presenza degli amati Meet&Greet – l’opportunità di incontrare e salutare i personaggi preferiti in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Non mancheranno all’appello Prezzemolo che farà scatenare tutti a suon di musica; l’inconfondibile Peppa Pig, JJ il protagonista della famosa serie musicale CoComelon con l’appuntamento “balla con JJ!” e gli irresistibili 44 Gatti. Per un pubblico internazionale, per la stagione in corso, le interazioni con gli amati beniamini saranno in tre lingue: italiano, inglese e tedesco.

Diverse le novità anche sul fronte spettacoli, partendo dal Gardaland Theatre che arricchisce la sua programmazione e, oltre a riconfermare il live show Nautilus con lo straordinario contributo della nota giornalista Cesara Buonamici, mette in scena “!MPOSSIBILE” un nuovo spettacolo di magia e grandi illusioni che saprà letteralmente sbalordire un pubblico di ogni età. Una nuova proiezione anche al Cinema 4D che non perde occasione di rinnovarsi e di stupire gli spettatori, grandi e piccini, portando sui suoi schermi un classico da non perdere: LOONEY TUNES 4D.

Nel cuore del Parco, disponibile da giugno, la nuova attrazione 2024: una Drop & Twist Tower ad alto impatto scenografico che inaugurerà un nuovo capitolo del divertimento in perfetto stile Gardaland e saprà coinvolgere diverse generazioni amanti del brivido e dell’avventura, rivolgendosi a famiglie e ragazzi. Figura di spicco sarà un maestoso ed imponente lupo di oltre 16 metri con le fauci spalancate che, colpito da una maledizione, si è pietrificato! Gli Ospiti più coraggiosi dovranno liberarlo salendo a bordo di una “gondola” – le 16 sedute disposte circolarmente alla torre ottagonale che li porterà a 25 metri di altezza fra scenografie mozzafiato, effetti di luce e nuvole di fumo per un’avventura memorabile!

Con l’arrivo dei primi caldi, arriverà anche l’attesa riapertura di LEGOLAND Water Park Gardaland – il primo d’Europa – dove i piccoli Ospiti potranno divertirsi tra scivoli colorati e milioni di mattoncini LEGO lasciando libera tutta la loro creatività.

Tanti gli appuntamenti serali, fino a tarda notte, con musica, Ospiti e DJ set esclusivi, e – nel corso della stagione – gli speciali eventi a tema come Gardaland Oktoberfest, Gardaland Magic Halloween e Gardaland Magic Winter.

Riprendono a pieno ritmo anche le attività al Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e uno scenografico tunnel oceanico, e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta. Da sempre impegnato nell’educazione al rispetto dell’ambiente marino, l’Acquario offre anche un ampio ventaglio di proposte didattiche tra visite guidate e nuovi laboratori interattivi, pensati ad hoc per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Tutti i giorni imperdibile la presentazione dei leoni marini Leo, Honey e Davy Jones.

Per proseguire l’avventura e il divertimento, anche alla fine delle giornate nel Parco, è possibile soggiornare presso gli hotel tematizzati del Resort: Gardaland Hotel, quint’essenza del mondo della fantasia che proprio quest’anno compie 20 anni, Gardaland Adventure Hotel, dedicato all’avventura, fino ad arrivare a Gardaland Magic Hotel, dedicato al mondo della magia.

Per soggiorni dal 23 marzo al 30 giugno: prenotando entro il 14 aprile, si potrà usufruire di uno sconto fino al 30% sul pacchetto vacanza, che include: pernottamento in uno dei tre hotel 4 stelle, colazione, biglietti per Gardaland Park e SEA LIFE Aquarium e il secondo giorno di ingresso al Parco gratis.