Gardaland: Sony Pictures e Merlin svelano i dettagli di “Jumanji -The Labyrinth”

“Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti”: è questa l’ultima emozionante esperienza di Gardaland, Jumanji – The Labyrinth, presentata oggi. La nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura del Parco. Offrirà agli Avventurieri di tutte le età un’altra esperienza – esclusiva ed avvincente – per immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica, campione di incassi di Sony Pictures Entertainment.

Jumanji – The Labyrinth richiederà coraggio ed astuzia ed offrirà agli Ospiti un’esperienza a più livelli e multisensoriale in cui dovranno farsi strada attraverso una nuovissima avventura da brivido. Situata nel cuore di Gardaland, accanto a Jumanji – the Adventure, la nuova attrazione The Labyrinth offrirà agli Ospiti un’esperienza completamente nuova: riusciranno a sopravvivere alle innumerevoli insidie e sorprese di questo labirinto complesso ec intrigante per salvare Jumanji?

“Dopo il successo del lancio di Jumanji – The Adventure lo scorso anno, siamo lieti di collaborare nuovamente con Merlin e Gardaland per offrire una nuovissima avventura per il 2023, in cui gli ospiti potranno immergersi ulteriormente nell’avventuroso mondo di Jumanji“, ha dichiarato Jeffrey Godsick, Vice-Presidente Esecutivo per Global Partnerships e Brand Management e Head of Location Based Entertainment di Sony Pictures Entertainment.

Scott O’Neil, CEO di Merlin Entertainments, ha commentato: “Il più importante Parco a tema in Italia – Gardaland – è diventato ancora più attraente grazie ai nostri partner di lunga data, Sony Pictures Entertainment. Siamo lieti di annunciare “Jumanji® – The Labyrinth” a Gardaland. Continuare a dare vita al mondo di Jumanji è un sogno che si avvera per il numero sempre crescente di visitatori del Resort ma è anche uno stimolo divertente per i nostri premiati team creativi di Merlin Magic Makers.

Sempre più spesso i brand sono alla ricerca di modalità per entrare in contatto con il pubblico – portando in vita i loro film o i loro personaggi – e Merlin Entertainments è l’unica azienda di parchi a tema e attrazioni senza vincoli e con la capacità necessaria di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo”.