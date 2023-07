Gardaland Summer Festival: una notte di divertimento e musica all’aperto

Sabato 8 luglio si terrà presso il Gardaland Resort il tanto atteso Gardaland Summer Festival, un evento che promette una serata indimenticabile all’insegna del divertimento e della buona musica. Questa iniziativa va ad arricchire ulteriormente l’ampia offerta di attrazioni, spettacoli ed intrattenimento offerta dal parco, offrendo ai visitatori un’esperienza unica in una suggestiva atmosfera notturna.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 18:00 in piazza Jumanji, dove i primi DJ Set della giornata, tra cui Dj Zeno, Teo Mandrelli e i Vida Loca con Dj Giulia Alberti, il vocalist Luca Giglio e il loro corpo di ballo, si prenderanno cura di scaldare l’atmosfera e far ballare il pubblico con le hit dell’estate 2023. La pista da ballo si trasformerà ben presto in un’esplosione di energia e divertimento, con le mani al cielo a seguire il ritmo coinvolgente della musica.

Ma il momento clou della serata arriverà con l’esibizione di GINEVRA LAMBORGHINI, vera protagonista dell’estate musicale con il suo nuovo singolo “Equatore”. La cantante regalerà al pubblico un’emozionante performance, confermando il suo talento e la sua presenza carismatica sul palco.

A partire dalle 22:30, l’animazione e la musica saranno curate da RTL 102.5, con la presenza di Diego Zappone, Simone Palmieri e Fabrizio Ferrari. Durante questa fase, si presenteranno ANNALISA, nota per le sue canzoni di successo come “Disco Paradise” e “Mon Amour”, e ALFA, il cui video musicale è stato girato a bordo della famosa attrazione del parco, Shaman. Inoltre, è prevista anche la sorpresa di uno SPECIAL GUEST molto amato nel panorama musicale nazionale.

Ma la notte non finisce qui: dalle ore 24:00 e fino all’1:00 di notte, “La Discoteca Nazionale” di RTL 102.5, con Fabrizio Ferrari e il DJ Sautufau, farà ballare non solo i visitatori del parco, ma anche tutti gli ascoltatori di RTL 102.5 attraverso la diretta in Radiovisione (sul canale 36 del Digitale Terrestre e sul canale 736 di Sky, e in streaming su RTL 102.5 PLAY). La migliore musica dance di tutti i tempi, che abbraccia ogni generazione, si diffonderà nell’aria, coinvolgendo l’intera Italia.