Gardaland svela “Wolf Legend”: la nuova attrazione

Gardaland, il celebre parco divertimenti italiano, ha annunciato il nome della sua nuova attrazione, “Wolf Legend” con un evento spettacolare che ha trasformato i visitatori in protagonisti di una giornata memorabile. L’evento ha avuto inizio già ai cancelli del parco dove membri dello staff hanno consegnato ai visitatori una sfera numerata contenente un indizio misterioso: “all’ululato del lupo sarai tu a svelare il nome della nuova attrazione”.

L’invito all’azione si è concretizzato nel cuore di Gardaland, nella piazza centrale, dove famiglie e avventurieri, spinti dalla curiosità, si sono radunati rispondendo all’ululato simbolico del lupo. In un momento di collettiva anticipazione, i partecipanti hanno assemblato pezzi di un puzzle, rivelando così il nome della nuova attrazione attraverso un emozionante conto alla rovescia.

La scoperta di “Wolf Legend” è stata immortalata da un drone e proiettata su schermi in tutto il parco, suscitando stupore e immediata condivisione tra i presenti. L’entusiasmo per l’apertura della nuova “Drop and Twist Tower” si è diffuso rapidamente, alimentando conversazioni entusiaste tra i viali del parco.

“Wolf Legend” promette di essere un’attrazione avvincente per visitatori di tutte le età, con una storia affascinante in cui i coraggiosi partecipanti saranno chiamati a liberare un gigantesco lupo pietrificato dalla maledizione che lo affligge, immergendosi letteralmente nelle sue fauci.

Con questo evento, Gardaland non solo ha rinnovato il suo impegno a offrire esperienze immersive e coinvolgenti, ma ha anche confermato il suo ruolo di leader nel settore dei parchi a tema, in Italia e all’estero. L’attesa cresce per l’inaugurazione prevista per giugno, promettendo di arricchire ulteriormente l’offerta del parco con avventure che superano ogni aspettativa.