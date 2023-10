Gardaland: una nuova attrazione 2024 ispirata alle leggende dei nativi americani

Il Gardaland Resort, punto di riferimento nell’intrattenimento per famiglie in Italia e in Europa, ha ufficialmente annunciato l’arrivo di una straordinaria attrazione prevista per il 2024 all’interno del parco Gardaland.

Questa nuova attrazione rappresenterà un importante progetto, con una tematica avvincente ispirata alle leggende dei nativi americani, figure che da sempre hanno popolato storie autentiche, opere cinematografiche e letterarie. Queste leggende raccontano storie di coraggio, forza fisica, altruismo, profonda connessione con la natura e famosi rituali eseguiti per una vasta gamma di scopi, dalla danza del sole alla purificazione.

Parlando di questa novità, Sabrina de Carvalho, CEO del Gardaland Resort, ha dichiarato: “La storia degli indiani d’America è universalmente conosciuta, e proprio per questo motivo, la nuova attrazione coinvolgerà persone di diverse generazioni in un modo unico”.

A partire dal 20 ottobre, mentre i visitatori passeggeranno per i viali di Gardaland Park, specialmente durante il periodo di Magic Halloween, potranno già intravedere i primi indizi di questa emozionante novità. Una recinzione viola con una scritta significativa che recita: “Un’antica leggenda di una tribù di indiani d’America”.

“Gardaland, con i suoi 3 milioni di visitatori, è una delle destinazioni più gettonate in Italia e gioca un ruolo fondamentale nel panorama dei Parchi a Tema italiani. Con l’arrivo di questa nuova attrazione, intendiamo continuare a offrire esperienze indimenticabili ai nostri ospiti”, ha affermato Sabrina de Carvalho.