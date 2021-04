Garmin annuncia l’integrazione con i motori Mercury Marine

Garmin, leader mondiale nella navigazione satellitare, ha annunciato la compatibilità con il sistema VesselView di Mercury Marine per la visualizzazione e gestione dei dati motore attraverso i chartplotter multifunzione di tutta la serie GPSMAP, ECHOMAP Ultra e gli ECHOMAP UHD da 7” e 9”. Questa nuova collaborazione permetterà agli utenti di avere sottomano tutte le informazioni dei dati motore e quanto necessario per una navigazione confortevole e sicura, focus predominante per le due aziende.

VesselView, il sistema di gestione delle informazioni incluso nella piattaforma SmartCraft di Mercury Marine, viene integrato nei chartplotter multifunzione Garmin per mostrare le informazioni su motori e performance dell’imbarcazione e migliorare l’esperienza di navigazione.

È possibile infatti avere accesso immediato ai dati sulle prestazioni del motore, compresi i giri motore, la velocità, il flusso di carburante, gli indicatori delle diverse temperature, il trim e molto altro ancora tramite la piattaforma SmartCraft Connect di Mercury, che consente di monitorare fino a quattro motori contemporaneamente.

Il sistema VesselView, disponibile per gli utenti Garmin tramite SmartCraft Connect, tiene infatti traccia di tutti i dati che riguardano i motori, un aiuto fondamentale anche per la sicurezza: fornisce infatti avvisi e messaggi d’allarme quando un dato non rispetta i parametri di fabbrica. In questo modo, i diportisti potranno sfruttare al massimo e senza preoccupazioni il tempo a bordo della propria imbarcazione.

Il nuovo sistema VesselView è disponibile per i clienti Garmin dal secondo trimestre del 2021; basterà aggiornare il software dei propri strumenti e integrare il gateway SmartCraft Connect di Mercury per avere accesso a un nuovo mondo di contenuti.