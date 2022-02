Garmin: ecco lo smartwatch Aviation D2 Air X10 Gps

Garmin International, Inc., parte di Garmin Ltd., annuncia D2 Air X10, lo smartwatch GPS con funzioni aeronautiche e nuove tecnologie che permettono al pilota di usare la voce per gestire le chiamate e la messaggistica del proprio smartphone. Queste funzionalità si uniscono agli strumenti dedicati all’aviazione, fiore all’occhiello della serie D2™ Air di Garmin, che includono: previsioni e bollettini meteo, navigazione Direct-to, informazioni sugli aeroporti, log automatico di volo, Pulse Ox e molto altro. Il tutto disponibile direttamente su un luminoso display AMOLED da 1,3 pollici.

Ad arricchire ulteriormente questo straordinario smartwatch, la possibilità di effettuare e ricevere chiamate da polso, la compatibilità con i dispositivi per la smart home e con gli assistenti vocali Siri, Google Assistant e Bixby per inviare messaggi usando la voce. Sono naturalmente presenti tutte le rinomate funzionalità Garmin dedicate al monitoraggio della salute, del benessere e delle attività sportive, che rendono il D2 Air X10 lo smartwatch perfetto per ogni occasione.

Uno strumento di volo al tuo polso

Garmin D2 Air X10 offre un set completo di dati per le procedure preflight, in-flight e postflight e dispone di tutti gli strumenti necessari per assistere il pilota e garantirgli il completo controllo della situazione in ogni istante. La navigazione Direct-to gli consente inoltre di attivare la rotta verso uno qualsiasi degli aeroporti inclusi nel suo database, o verso un’altra meta precaricata. Attraverso la funzione Nearest è possibile impostare direttamente il volo verso l’aeroporto più vicino. L’indicatore di situazione orizzontale (HSI) aiuta il pilota a capire se l’aereo è posizionato nella direzione corretta, mentre l’altimetro barometrico lo avverte del raggiungimento della quota desiderata.

D2 Air X10 include avvisi personalizzati, tra cui: soglie di altitudine e di pressione configurabili, il cui superamento viene notificato attraverso una vibrazione al polso; timer del serbatoio carburante, per assistere il pilota nelle gestione delle risorse di combustibile, e notifiche di fuori rotta (XTE) inviate nel momento in cui l’aeromobile si discosta dal piano di volo attivo.

Con Garmin D2 Air X10 la registrazione del volo avviene in automatico. Successivamente tutti i dati sono trasferiti al logbook flyGarmin Il pilota può inoltre inviare i piani di volo da Garmin Pilot app a D2 Air X10 e vedere la lista dei waypoint inclusi nella rotta pianificata. È inoltre possibile conoscere in anticipo informazioni aeroportuali come l’orientamento e la lunghezza della pista, il vento e le frequenze dell’aeroporto: indicazioni che sono precaricate e facilmente accessibili dall’orologio. Garmin D2 Air X10 consente l’accesso ai bollettini di osservazione (METAR) e a quelli di previsione (TAF), che forniscono aggiornamenti sulla visibilità, sulle precipitazioni, sul punto di rugiada e molto altro ancora.

Monitoraggio della salute e delle attività sportive

D2 Air X10 è dotato delle funzioni Garmin che permettono un monitoraggio puntuale della salute, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. In particolare consente di prendere visione di: monitoraggio della frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, livello di stress e parametri del sonno e della respirazione. Body Battery, il rinomato monitoraggio dell’energia, mostra agli utenti il livello di energia del loro corpo, tenendo conto degli effetti dei livelli di stress e dell’esercizio fisico che si verificano nell’arco della giornata. La funzione Health Snapshot è in gradi inoltre di generare un report che gli utenti possono, in seguito, condividere con un professionista sanitario. Garmin D2 Air X10 è dotato di oltre 25 allenamenti precaricati e app GPS per lo sport, come camminata, corsa, ciclismo, nuoto, golf e molto altro. È possibile scaricare ulteriori allenamenti da Garmin Connect o creare allenamenti personalizzati scegliendo tra 1400 esercizi.

Funzioni Smart

Garmin D2 Air X10 permette di avere l’essenziale sempre al polso: musica per i momenti di relax (con download fino a 650 brani incluse le playlists da Spotify, Amazon Music, e Deezer), pagamenti contactless attraverso la funzione Garmin Pay notifiche smart per chiamate, messaggi, promemoria degli appuntamenti, notifiche dai social, notizie e molto altro. Anche D2 Air X10 è naturalmente compatibile con gli smartphone Android e Apple.

Pensato per tutte le occasioni

Disponibile in due diverse colorazioni – Ivory e Black – Garmin D2Air X10 sfoggia una cassa da 43mm, pulsanti e ghiera in acciaio inox satinato e fondello in alluminio rinforzato. Il cinturino “quick release” da 20mm è disponibile in numerose varianti opzionali. La lettura dei dati è affidata a uno schermo AMOLED, CorningGorillaGlass 3 touchscreen con opzione Always On. Garmin D2 Air X10 vanta un’autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 20 ore in modalità GPS.

Garmin D2 Air X10 è disponibile ad un prezzo suggerito di 549,99 Euro

I prodotti e i servizi Garmin hanno rivoluzionato il volo e sono diventati strumenti essenziale nella vita dei piloti. Garmin, leader mondiale di soluzioni per l’aviazione, ritiene che ogni giorno sia un’opportunità per innovarsi, ed è per questo che nel 2020 ha ricevuto il Robert J. Collier Trophy per Garmin Autoland, il primo sistema autonomo internazionale certificato per il controllo e l’atterraggio di un aeromobile senza l’intervento umano.