Garmin Tacx NEO: allenarsi indoor come all’aria aperta

La bicicletta posizionata in un angolo della propria abitazione non è più cosa rara. Anzi, per molti è diventata parte integrante dell’arredamento, un elemento distintivo che racconta la passione che non si spegne mai per la bicicletta. In particolare, nelle ultime due stagioni invernali, i “rulli” sono diventati compagni di allenamenti domestici di moltissimi appassionati, che hanno potuto pedalare comodamente tra le mura di casa.

Garmin è stata la vera protagonista di questa evoluzione grazie alla propria famiglia Tacx, una “collezione” di strumenti altamente tecnologici e con opzioni innovative, a garanzia di alte prestazioni per migliorare la preparazione durante la stagione invernale. Tra questi Garmin Tacx NEO Bike Smart, elegante stationary cycle che sintetizza in un ricercato connubio innovazione e design, e Garmin Tacx NEO 2T Smart, per pedalare in casa con le stesse sensazioni della strada.

Garmin Tacx NEO Bike Smart: lo stato dell’arte dell’indoor cycling

Si tratta di una stationary cycle che consente una pedalata più che realistica, in grado di simulare salite, discese e cambi di superfici di terreno. In base alla potenza della pedalata o alla frequenza cardiaca registrata, modula i flussi d’aria dalle ventole posizionate sul manubrio. Le misure della propria bicicletta possono essere riportate sulla Garmin Tacx NEO Bike Smart, così da non accusare la differenza ergonomica tra pedalata outdoor ed indoor; per la stessa ragione, è possibile impostare i tasti in modo da simulare componenti Campagnolo, Sram o Shimano. Perché l’esperienza sia quanto più vicina al vero, prevede un evoluto cambio virtuale che consente di passare da un rapporto all’altro, simulandone anche pacco pignoni e guarniture. Un display da 4,5’’ pollici su cui poter leggere i dati relativi al proprio allenamento completa il set tecnologico di Garmin Tacx NEO Bike Smart.

Garmin Tacx NEO Bike Smart ha un costo di 2.599,00 euro.

Garmin Tacx NEO 2T Smart: allenarsi in casa come sulla strada

È senza dubbio il cicloergometro ideale per chi cerca uno strumento efficace e molto silenzioso, peculiarità garantita dalla presenza di un volano magnetico. In grado di simulare differenti superfici stradali, consente un monitoraggio preciso della rilevazione della potenza espressa. Integra infatti un’inerzia dinamica e un’inerzia di massa che controllano il peso del ciclista e la potenza espressa in modo tale da fornire una resistenza adeguata e simulando la corretta velocità in base alla giusta pendenza. La simulazione della discesa, quando connesso alla rete elettrica, imita accuratamente le dinamiche che si riscontrano per strada quando il percorso scende. È dotato di connettività Bluetooth e ANT+ per consentire un accoppiamento stabile con i sensori da abbinare o per allenarsi con app di e-training.

Garmin Tacx NEO 2T Smart ha un costo di 1.299,00 euro.

App Tacx training

L’applicazione Tacx Training App permette di vivere la migliore esperienza di ciclismo virtuale dallo smartphone, dal tablet o da desktop. Video-allenamenti sempre aggiornati accompagneranno l’utente durante la sua preparazione, che potrà visionare in tempo reale i dati sulla sua pedalata indoor. A disposizione una vera e propria video-library di percorsi reali da cui attingere, su cui pedalare e importare i dati dei propri allenamenti.