GAS Jeans: ecco il denim biodegradabile

BLUE come il denim e il mare. PLANET come il rispetto del pianeta e la connessione con la natura. 084 come le coordinate di un pianeta immaginario dove il rispetto per natura è alla base di ogni intenzione e di ogni azione. BLUPLANET084 è il nome della nuova collezione GAS S/S 22: una vera e propria missione applicata a capi durevoli, senza tempo e multifunzionali, caratterizzati da materiali e lavorazioni sostenibili tra cui spicca il denim biodegradabile.

Anni di ricerca hanno portato il brand alla creazione del DENIM BIODEGRADABILE, la massima espressione del nuovo percorso del brand, realizzato seguendo rigidi standard che rispettano l’ambiente: il cotone organico è certificato GOTS (Global Organic Textile Standard) e cucito con filo in fibra di cellulosa ad impatto 0 nello smaltimento. L’elastan è sostituito con una fibra elastica certificata CRADLE TO CRADLE, 100% degradabile se esposta a particolari condizioni atmosferiche.

La tintura è a base di indaco naturale già diluito per un risparmio di 10 litri d’acqua per ogni metro di tessuto. Il fissaggio ad ozono è completamente biocompatibile. I trattamenti sono conformi alla normativa REACH, il più importante regolamento europeo relativo alla gestione delle sostanze chimiche. Le sostanze ossidanti sono certificate GOTS. Le lavorazioni laser e di insufflazione di ozono a secco danno ai capi un aspetto vissuto minimizzando l’utilizzo d’acqua (-65%), di energia (-20%) e di agenti chimici dannosi per l’ambiente e le persone (-80%). Inoltre, le temperature dei lavaggi sono ridotte al minimo per ottimizzare il consumo di energia e l’eco-rubber, un innovativo materiale abrasivo, è resistente, riutilizzabile e non lascia residui, riducendo così l’acqua di risciacquo del capo e dei macchinari. I bottoni, i rivetti e la zip sono “No Impact”: completamente formaldeide-free; la salpa è di pelle lavorata con una concia vegetale a ridotto impiego di cromo e per finire, il labelling e il packaging sono realizzati con materiali riciclati ed ecofriendly.