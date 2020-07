Gaya: gioielli colorati per un’estate italiana

Quest’estate, più che mai, è il momento di ritrovare positività ed ottimismo. Segui la linea della creatività, della voglia di fare e di ricominciare.

Per riscoprire l’artigianalità e lo stile dei gioielli Boccadamo, nasce la linea Gaya. Parure in argento, giovani, frizzanti e colorate. Collane, bracciali, anelli ed orecchini, ma anche mono orecchini, di tendenza, impreziositi da charms, freschi ed originali.

Minimal ed essenziali, curati in ogni dettaglio grazie alla lavorazione artigianale d’eccellenza di Boccadamo, i gioielli della linea Gaya sono in argento con perle e zirconi colorati incastonati su base brunita che esaltano la brillantezza dei charms. Una linea dedicata alle giovani donne, particolarmente attente alle tendenze di stagione ed al mondo fashion dettato dai social network. #seguilalinea, un hashtag creato ad hoc, per contraddistinguere una collezione perfetta per emulare i trend sfoggiati delle più famose influencer del web.