gb EVERNA-FIX brilla nei test del German Stiftung Warentest

Il seggiolino auto gb EVERNA-FIX è risultato il vincitore del Gruppo 1/2/3 (dai 9 ai 36 chilogrammi) durante il test sui seggiolini auto per bambini effettuato dal German Stiftung Warentest a marzo 2020. La ben nota Istituzione ha recentemente pubblicato i risultati dei test, premiando gb EVERNA-FIX con il punteggio BUONO.

I buoni risultati sono dovuti alle eccellenti caratteristiche di sicurezza di questo seggiolino auto per bambini.

Questo seggiolino per bambini del Gruppo 1/2/3 è dotato di un esclusivo sistema di top-tether con controllo di installazione integrato. Questa funzione assicura la corretta installazione e riduce le possibilità di utilizzo non corretto.

In combinazione con il sistema ISOFIX, il top-tether impedisce al seggiolino auto di ruotare forzatamente in caso di incidente. Entrambe le funzioni sono dotate di controllo visivo dell’installazione per avere la conferma di corretta installazione all’interno del veicolo.

Il seggiolino gb EVERNA-FIX dispone di poggiatesta reclinabile brevettato che impedisce alla testa del bambino di spostarsi in avanti mentre dorme. Questa tecnologia di sicurezza aiuta a garantire che la testa del bambino rimanga sempre nella zona sicura del seggiolino.

Nel Gruppo 1 (dai 9 ai 18 chilogrammi) il bambino è protetto con un sistema di imbracatura a cinque punti. In caso di incidente frontale, la scocca integrata aiuta ad assorbire l’energia dell’impatto, riducendo lo stress sul collo del bambino. Una volta che il bambino pesa 15 chilogrammi (dai 3 anni in poi) il gb EVERNA-FIX può essere convertito in un seggiolino di gruppo 2/3 (fino a 36 chilogrammi) in pochi semplici passaggi. In questo caso, il bambino può essere allacciato con la cintura di sicurezza del veicolo.

Insieme alle sue eccellenti caratteristiche di sicurezza, anche la facilità nel maneggiarlo e l’ergonomia di gb EVERNA-FIX sono state classificate come BUONE dallo Stiftung Warentest. Questo dimostra il perfetto equilibrio tra sicurezza, design e funzionalità che sono stati pensati nello sviluppo del seggiolino.

Il seggiolino gb EVERNA-FIX è disponibile nei negozi fisici e online al prezzo di listino di € 280,00.