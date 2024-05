GEOLIER: fuori ora ovunque “EL PIBE DE ORO”

Geolier è tornato oggi con “EL PIBE DE ORO” (Warner Music Italy), fuori ovunque.

“Tre pnzier e tu a quatt, ij aggia addiventà leggend” recita nel suo nuovo singolo, dando vita a un esercizio di stile che è proprio solo dei Rapper con la R maiuscola.

Il brano, prodotto da Poison Beatz, è un banger potente che lo conferma ancora una volta come fuoriclasse del rap italiano. Un flusso continuo di parole incastonate tra loro che ci danno prova di come Geolier sappia passare in qualsiasi momento da un’apertura melodica, come quella degli ultimi mesi con “I p’ me, tu p’ te” e “L’Ultima Poesia”, al rap nudo e crudo, proprio a dimostrazione della grande consapevolezza del rapper di Secondigliano.

E pensando a “EL PIBE DE ORO” il pensiero va direttamente allo Stadio Diego Armando Maradona, dove ci sarà una festa lunga 3 giorni, a Napoli e per Napoli. Il tour di Geolier, prodotto da Magellano Concerti, lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio) Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).