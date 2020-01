Ghemon, disponibile da oggi il videoclip del brano “Questioni di principio”

“Questioni di principio” è il primo estratto del nuovo disco di Ghemon “Scritto nelle Stelle” che uscirà il prossimo 20 marzo (Carosello Records / Artist First).

Un anno dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, l’artista torna con un brano che è la sintesi del suo percorso dal 2007 a oggi, passando per tutte le fasi che lo hanno contraddistinto.

Non è una novità, nella discografia di Ghemon, la centralità della parola, ma per “Questioni di Principio” il “verbo” è per l’appunto principio, fondamenta del brano. Uscendo intatto – o per meglio dire rafforzato – dalle tempeste dell’appartenenza al rap game e all’esposizione mediatica del Festival di Sanremo, Ghemon scrive una sorta di preghiera, un brano motivazionale rivolto a sé stesso, ma non solo. Negli anni la figura pubblica dell’artista è stata vista affiancata a personaggi che hanno raggiunto traguardi grazie alla loro forza di volontà, “Questioni di Principio” è una ricetta che vede nell’equilibrio di parole chiave proprio lo sprono per andare avanti.

Da oggi è disponibile il video del brano (regia di Jacopo Ardolino) che rende questo messaggio ancor più esplicito e palese, riportato in calce alla notizia.

