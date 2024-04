Ghostbusters: in arrivo le nuove action figures per i 40 anni del film

Ghostbusters è diventato un’icona degli anni ’80, amato da molti come un classico intramontabile. L’incredibile team di Acchiappafantasmi ha catturato l’immaginazione di diverse generazioni, conquistando sia adulti che bambini e trasformandosi in un fenomeno culturale di enorme portata. In occasione del 40º anniversario del suo debutto, Hasbro ha lanciato una nuova collezione di action figures dedicata ai personaggi principali.

La nuova linea Fright Features si ispira alla storica collezione Kenner. I quattro mitici Acchiappafantasmi vengono assediati da terrificanti mostri, soltanto utilizzando gli accessori contenuti nelle confezioni potranno catturarli!

Una vera chicca è pronta a sfrecciare per le strade di New York. La nuova Ecto-1 della collezione Plasma Series sarà presto disponibile per tutti i fan. Per chi la volesse ammirare dal vivo in anteprima nazionale, da oggi al 7 aprile, presso la fiera Romics di Roma