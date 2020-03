Gianna Nannini Live 2020. Dal 15 maggio tour al via. Da novembre nei palasport d’Italia

Dopo l’uscita del nuovo album di inediti “La differenza”, GIANNA NANNINI torna sulle scene live europee con la sua voce unica e la sua presenza scenica inconfondibile.

Il tour partirà da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Un lungo viaggio in tutta Europa che si concluderà ad ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania, con 6 date, e poi su quelli della Svizzera, con 2 date (#GNEuropeanTour).

Il primo appuntamento in Italia sarà il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per un evento unico con tutta l’energia di una vera… Gianna da stadio! Un concerto speciale, in cui la rocker sarà accompagnata sul palco da illustri musicisti internazionali tra i quali il grande batterista Simon Phillips!

Gianna Nannini dal 18 novembre porterà poi nei palasport italiani “La differenza” e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, in cui ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica!

Queste le date dell’attività live nel 2020 di Gianna Nannini:

15 maggio – Londra (UK) – Shepherd’s Bush

18 maggio – Parigi (FR) – Olympia

20 maggio – Bruxelles (BE) – Cirque Royal

21 maggio – Lussemburgo (LU) – Rockal

30 maggio – Firenze – STADIO ARTEMIO FRANCHI

23 giugno – Colonia (DE) – Tanzbrunnen

24 giugno – Ehingen (DE) – Marktplatz

26 giugno – Berlino (DE) – Zitadelle

27 giugno – Amburgo (DE) – Stadtpark Openair

9 ottobre – Aalen (DE) – Ulrich Pfeifle Halle

10 ottobre – Ludwigsburg (DE) – Mhp Arena

12 ottobre – Monaco di Baviera (DE) – Philharmonie

13 ottobre – Francoforte (DE) – Alte Oper Frankfurt

15 ottobre – Kempen (DE) – Big Box Allgau

17 ottobre – Norimberga (DE) – Meistersingerhalle

21 ottobre – Zurigo (CH) – Hallenstadion

23 ottobre – Ginevra (CH) – Theatre Du Leman

18 novembre – Bari – Pala Florio

19 novembre – Napoli – Pala Partenope

21 novembre – Catania – Pala Catania

25 novembre – Treviso – Pala Verde

28 novembre – Torino – Pala Alpitour

1 dicembre – Assago, Milano – Mediolanum Forum

3 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

