Gianni Bismark, esce oggi il nuovo album “Nati diversi”

È finalmente disponibile in tutti gli store digitali “NATI DIVERSI” il nuovo disco di GIANNI BISMARK. Durante la scorsa settimana il rapper romano aveva annunciato sul suo canale Instagram la squadra che lo ha accompagnato nella produzione del disco e i nomi dei colleghi che hanno accettato il suo invito a collaborare su questo progetto.

“Il titolo del disco – racconta GIANNI BISMARK – è un omaggio a tutte quelle persone che si sentono vere in un mondo troppo spesso oggi fatto di costruzioni e finzione. Viviamo circondati da falsi ben costruiti che si mostrano ogni giorno sui social network in un modo ma che nella vita reale non assomigliano affatto ai personaggi che si sono costruiti”.

Il rapper romano, amato per la sua onestà artistica, prosegue spiegando: “Io voglio parlare, raccontare, scrivere per chi come me si sente diverso da tutta questa finzione, si sente uno come tanti, semplice, onesto. Parlo ai miei fratelli e sorelle, e so che ce ne sono tanti là fuori che rivogliono la verità, nei rapporti, nelle storie, nelle immagini…”.

“NATI DIVERSI” segna un’evoluzione stilistica e di presa di coscienza rispetto al precedente “RE SENZA CORONA”; alla base c’è il desiderio di addentrarsi in nuovi territori restando naturalmente fedeli a se stessi.

“NATI DIVERSI” è composto da 12 brani inediti, questi i dettagli e la scaletta:

“Scherzo rido”

“Nati Diversi”

“Ne hai fatti 100” feat. TEDUA

“Poche persone”

“La Strada è Nostra”, feat. GEOLIER

“Nse Vedemo Mai”

“Mi Sento Vivo” Feat. FRANCO126

“Quello Vero”

“Negativi” feat. QUENTIN40

“San Francesco”

“Gianni Nazionale”

“Fateme Santo”

Il primo singolo estratto dall’album è “GIANNI NAZIONALE”, brano che si avvale della produzione di G Ferrari (già al lavoro con Tiziano Menghi nel precedente album “RE SENZA CORONA”) e che è accompagnato da un video girato da Francesco Coppola a Roma, zona Mandrione, dove Pierpaolo Pasolini ambientò alcune scene del suo film “Accattone”