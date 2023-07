Giffoni Film Festival: tutto pronto per la 53a edizione

Il Giffoni Film Festival, uno dei più importanti eventi cinematografici dedicati ai giovani, si prepara ad accogliere 6500 giffoner provenienti da 30 nazioni diverse. La 53esima edizione, che si svolgerà dal 20 al 29 luglio ha scelto di iniziare il suo racconto in uno degli spazi più suggestivi

della Campania, la Casina Vanvitelliana di Bacoli (Na).

La competizione principale vedrà la proiezione di 99 film provenienti da 35 Paesi diversi, tra cui spicca il film italiano “Il più bel secolo della mia vita” diretto da Alessandro Bardani e interpretato da Sergio Castellitto, Valerio Lundini e Carla Signoris. La colonna sonora originale del film sarà curata da Brunori Sas, aggiungendo ulteriore valore artistico alla pellicola.

Ma non è tutto: il festival presenterà anche quattro anteprime molto attese. Tra queste, “L’ultima volta che siamo stati bambini”, segna il debutto alla regia di Claudio Bisio, mentre “Noi anni luce” e “Le stelle di Dora – Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Inoltre, la nuova avventura Disney “La Casa dei Fantasmi” aggiungerà un tocco di magia all’evento.

Oltre alle proiezioni cinematografiche, il festival presenterà anche 20 eventi speciali. Tra questi spiccano la seconda stagione di “DI4RI” in collaborazione con Netflix, l’attesissimo film “Barbie” diretto da Greta Gerwig, “Blanca – Seconda Stagione” con Maria Chiara Giannetta, “Stranizza D’Amuri” con Giuseppe Fiorello e “Fantastici 5” con Raoul Bova. Questi eventi speciali offriranno al pubblico una varietà di spettacoli unici e coinvolgenti.

Oltre ai film e agli eventi speciali, il Giffoni Film Festival del 2023 ospiterà più di 200 talenti provenienti da diverse discipline artistiche. Tra di loro, ci saranno nomi noti come Carlo Verdone, Mario Martone, Antonio Albanese, Matt Smith, Asa Butterfield, Massimiliano Gallo, Sydney Sibilia, Simona Tabasco, Caterina Guzzanti, Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio. Sarà un’occasione unica per i giovani giffoner di incontrare e interagire con queste personalità di spicco.

Ma non è tutto: 250 giovani, di età inferiore ai 30 anni, parteciperanno a IMPACT!, un’opportunità per incontrare uomini e donne di scienza, spettacolo, istituzioni, cultura e sport. Tra gli ospiti figurano nomi come Erri De Luca, Joe Bastianich, Massimo Bisotti, Costantino Della Gherardesca e Guido Maria Brera. Questo scambio di idee e conoscenze promette di ispirare e motivare i giovani partecipanti.

Il Giffoni Film Festival non è solo un evento cinematografico per gli appassionati del settore, ma coinvolge anche importanti personalitàdelle istituzioni. L’inaugurazione del festival il 20 luglio vedrà la presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che incontrerà i giffoner. Inoltre, il Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, invierà un videomessaggio di apertura. Durante il festival, sono previsti incontri con diverse figure istituzionali, tra cui Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e Finanza, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Edmondo Cirielli, Vice Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria al Ministero della Cultura, Maurizio De Lucia, Procuratore Capo della Repubblica di Palermo e Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Sarà presente anche il Presidente del Brasile, Lula, che parteciperà tramite collegamento.

Un altro aspetto interessante del Giffoni Film Festival 2023 è la presenza del “Dream Team” composto da 30 innovatori che avranno l’opportunità di confrontarsi con i grandi dell’innovazione, nazionale e internazionale. Questo incontro stimolerà la creatività e promuoverà la collaborazione tra i partecipanti.

La musica avrà anche un ruolo importante durante il festival, con la partecipazione di 22 artisti musicali e 10 showcase live. Nomi come Rosa Chemical, Junior Cally, Ermal Meta, The Kolors, Angelina Mango, Alfa, Federica Carta, Luigi Strangis, gIANMARIA, Follya, Diss Gacha, Maninni, Emanuele Aloia e Merk & Kremont si esibiranno sul palco, regalando al pubblico performance indimenticabili.

Il Giffoni Film Festival si impegna anche a promuovere iniziative sociali e il terzo settore. Durante l’evento saranno organizzate 12 attività dedicate a queste tematiche, offrendo un’opportunità per sensibilizzare i giovani sulla responsabilità sociale e la solidarietà.

Per le famiglie, saranno disponibili laboratori e attività di animazione. Uno dei momenti clou sarà il Giffoni Food Show, dove 30 foodblogger, pasticceri e maestri pizzaioli si uniranno al pubblico per promuovere una corretta alimentazione. Questa iniziativa mira a educare e sensibilizzare le persone sull’importanza di una dieta equilibrata e salutare.

Il Giffoni Film Festival 2023 presenterà anche più di 20 progetti speciali in collaborazione con enti, associazioni e aziende. Tra questi spicca “Impatto Giovani” con il Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, oltre alle attività svolte con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione del Ministero dell’Interno.