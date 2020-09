Gillette Venus e Givenchy beauty sbarcano su Nintendo

Gillette Venus e Givenchy Beauty entrano ufficialmente nel settore gaming con una serie di iniziative all’interno del noto videogioco Nintendo “Animal Crossing: New Horizons”. Il simulatore di vita, è ormai un fenomeno che va ben oltre il pop: dopo essere diventato un vero e proprio punto di ritrovo virtuale per le più disparate occasioni, dai compleanni ai matrimoni, anche musica, showbiz, alta moda, arte, musei, solamente per citarne alcuni, sono stati conquistati dalle sue potenzialità.

Persino la politica americana non è rimasta indifferente alla “Animal Crossing mania”, tanto che Joe Biden, e prima ancora Alexandria Ocasio-Cortez, hanno deciso di approdare sulle isole dei giocatori per le loro propagande elettorali. Ora tocca al mondo beauty che entra nel videogioco targato Nintendo con una serie di iniziative già apprezzatissime dall’enorme community di appassionati.

Il primo esempio è Gillette Venus, che ha presentato la sua campagna Skinclusive Summer Line su Animal Crossing: New Horizons abbracciando completamente la body positivity e rendendolo un videogioco ancora più inclusivo. L’azienda ha infatti creato e messo a disposizione di tutta l’utenza un serie di pattern che consentono ai giocatori di personalizzare in maniera ancor più dettagliata i propri avatar virtuali, dando loro la forma fisica e la pelle che più li rappresenta. Più di 250 design creati per rappresentare corpi reali, dalla vitiligine, alle lentiggini, ma anche cicatrici e smagliature, fino ad arrivare alle protesi per arti.

Anche Givenchy Beauty entra nel mondo di “Animal Crossing: New Horizons” con una serie di pattern che danno la possibilità ai giocatori di personalizzare il proprio make-up. Il luxury brand ha reso disponibili alcune linee di prodotti, come i rossetti Le Rouge e le ciprie di Prisme Libre, ma anche dei tatuaggi che rappresentano i simboli iconici della Maison come le 4G, le labbra e i cuori. Per questo progetto, l’azienda ha collaborato con Nook Street Market, una piattaforma creativa dedicata completamente al videogioco Nintendo gestita da tre professioniste di New York: la modella Fernanda Ly, la fotografa Vivian Loh e la designer Michelle Yue.