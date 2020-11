Giocattoli a Natale: la top 5 di Clementoni

Natale è il giorno dell’anno più atteso da ogni bambino, e in questo particolare momento forse non solo. Perché, come intuì Mario Clementoni, fondatore della storica azienda marchigiana che porta il suo nome, “non bisognerebbe mai smettere di giocare, specialmente quando si diventa grandi”.

Proprio per questo Clementoni – importante e consolidata realtà industriale al 100% italiana, leader nell’ideazione e produzione di giocattoli – da oltre 50 anni mette al centro della propria visione i bambini, individuando nel gioco un’impronta capace di lasciare un segno nel percorso di scoperta, confronto e immaginazione che contribuisce alla crescita di ognuno di noi, piccoli e non.

Tra le nuove proposte per il Natale 2020, pensate per ogni fascia di età, Clementoni ha scelto di presentare una selezione di cinque prodotti che rappresentano i valori dell’azienda.

Elegante e dal gusto vintage, MY FIRST CAR è una divertente macchinina cavalcabile della linea Baby Clementoni che unisce il Made in Italy all’approccio Play for Future perché realizzato al 100% con plastica riciclata e presentato in un pack di cartone anch’esso totalmente riciclato.

Questa macchinina, capace di coniugare funzionalità e bellezza, è una novità assoluta per il prossimo Natale ed è pensata per accompagnare i più piccoli, a partire dai 12 mesi di età, verso avventure fantastiche fatte di scoperte e tanto divertimento. Le ruote sterzanti facilitano la guida, il clacson cattura l’attenzione del bambino e ne stimola la curiosità, aiutando anche la comprensione del rapporto fra causa ed effetto. La macchinina è dotata di parafango e sistema di antiribaltamento anteriore e posteriore. My first car nasce con l’obiettivo di supportare lo sviluppo motorio, la coordinazione e la percezione dello spazio dei più piccoli, che potranno così imparare a muovere i primi passi in un mondo più “green”. Prezzo al pubblico: €24,90

Fa parte dell’approccio Play For Future anche il CUBO DEI GIOCHI, un cubo-attività della linea Sapientino realizzato in materiale riciclato e riciclabile in ognuno dei 4 piani di gioco. Ogni faccia presenta un’attività diversa e oltre 10 giochi che invitano il bambino a scoprire i contenuti educativi

tipici dell’età prescolare.

Cinque i giochi sul piano delle lettere e delle parole, mentre quello dei numeri e degli ortaggi ne propone tre, tra cui il “cestino della spesa” per insegnare al bambino a contare attraverso l’associazione degli ortaggi con le rispettive quantità. La terza faccia del cubo è una lavagna per scrivere e disegnare con i gessetti, mentre la quarta presenta attività per giocare con gli animali e l’ecologia. Ogni lato del cubo è quindi un piano di gioco a sé e contiene un vano portaoggetti per tessere, schede, componenti e suggerimenti per attività aggiuntive con materiale di riciclo. Prezzo al pubblico: €26,90

C’ERA UNA VOLTA, della linea Sapientino, è un innovativo e originare storyteller interattivo che consente di creare e ascoltare 64 storie con personaggi, ambientazioni, e tematiche da combinare ogni volta in modo differente. Girando i 3 rulli il bambino potrà decidere l’ambientazione della storia, il protagonista e cosa far accadere nella sua personalissima favola tra emozioni e avvenimenti sempre nuovi. E’ un gioco ideale per stimolare la capacità di immaginazione dei più piccoli, l’ascolto e l’attenzione. Prezzo al pubblico €26,90

Per tutti i bambini appassionati di draghi e tecnologia c’è il MECHA DRAGON, della linea Scienza e Gioco Robotics, un fantastico drago da assemblare capace di muoversi e interagire. Questo

incredibile robot-drago aiuterà i bambini a scoprire i primi rudimenti della programmazione grazie alla app dedicata e li farà divertire in modo facile e coinvolgente reagendo al fischio e al battito di mani. MECHA DRAGON è un kit completo con tantissimi componenti, perfetto per sviluppare, oltre alla manualità, la logica, l’orientamento spaziale e la fantasia. Questo incredibile drago meccanico è infatti capace di interagire con il bambino e l’ambiente circostante muovendo le ali e la bocca ed è anche in grado di snodarsi e girare su stesso proprio come se stesse inseguendo una preda! Prezzo al pubblico €39,90

Prodotto Play For Future, ECOSYSTEM è un gioco da tavolo per tutta la famiglia, per imparare a rispettare l’ambiente insieme, divertendosi. È un innovativo e coinvolgente gioco da tavolo cooperativo incentrato sui temi dell’ecologia e del rispetto dell’ambiente: lo scopo dei giocatori è infatti quello di ripulire la Terra e aiutarla a salvaguardare le sue bellezze naturali. Si vince solo se tutti i giocatori raggiungono insieme l’obiettivo. Prezzo: €19,90