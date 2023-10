Giornata Mondiale della Salute Mentale: una partnership importante tra Sephora e Rare Beauty

Il mondo della bellezza ha una nuova sfumatura, una sfumatura che non riguarda solo il trucco e i prodotti di bellezza, ma anche la salute mentale. Sephora e Rare Beauty hanno annunciato una partnership straordinaria per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale. La campagna “Make a Rare Impact” è un’iniziativa che va ben oltre il mondo dei cosmetici, poiché mira a promuovere l’educazione, la consapevolezza e la difesa della salute mentale in tutto il mondo.

Il 10 ottobre di ogni anno, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulle sfide che le persone affrontano in tutto il mondo a causa dei disturbi mentali e dell’importanza di promuovere una migliore salute mentale. Quest’anno, Sephora si è impegnata a fare la differenza in questa causa importante.

In un atto di generosità senza precedenti, Sephora ha annunciato che donerà il 100% delle vendite dei prodotti Rare Beauty al Rare Impact Fund in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Rare Beauty è un brand di bellezza creato nel 2020 dalla talentuosa Selena Gomez, che non solo è un’icona della musica e dell’intrattenimento, ma anche una fervente sostenitrice della salute mentale.

Il Rare Impact Fund, fondato da Selena Gomez stessa, ha una missione ambiziosa: combattere la stigmatizzazione associata alla salute mentale e promuovere l’accesso ai servizi per la salute mentale e all’istruzione per i giovani di tutto il mondo. La sua creazione è stata ispirata dalla convinzione che tutti dovrebbero avere accesso a cure e supporto per la salute mentale, indipendentemente da chi siano o da dove vengano. È una missione che va al di là della promozione della bellezza esteriore, poiché riconosce l’importanza della bellezza interiore e della salute mentale.

La partnership tra Sephora e Rare Beauty è un passo significativo verso la sensibilizzazione sulla salute mentale e il suo impatto sulla vita di milioni di persone in tutto il mondo. Non si tratta solo di vendere prodotti di bellezza, ma di investire nella salute mentale delle persone e nel loro benessere emotivo.